Три человека получили травмы в Севастополе из-за урагана

В Севастополе три человека пострадали в результате последствий урагана, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Они госпитализированы. По словам главы региона, синоптики считают, что пик урагана еще не пройден, а ночью ожидается минусовая температура.

Господин Развожаев сообщил о последствиях урагана в своем Telegram-канале по итогам выездного совещания оперативного штаба. Он не уточнил, как пострадавшие получили травмы. В городе упали 63 дерева и 3 рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств.

«По прогнозам, пик шторма еще впереди. Ночью может быть минусовая температура, поэтому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах. Оставайтесь дома!»,— написал господин Развожаев.

По словам губернатора, оперативный штаб будет работать всю ночь. Все службы находятся в режиме реагирования. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Как отметил господин Развожаев, «капитальная уборка города» начнется после того, как «будет пройден пик стихии.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Понедельник объявлен выходным днем. Жителей просят никуда не выезжать и оставаться дома.

Леонид Уварчев