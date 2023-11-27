Знакомства в кафе обходились слишком дорого

Как стало известно “Ъ”, в Тверском райсуде Москвы начались слушания по делу гражданина Армении Арама Асатряна, которого правоохранители считают лидером группировки «ресторанных вымогателей». По версии следствия, именно он руководил преступной схемой, в рамках которой под предлогом знакомства с девушками мужчин завлекали в специально созданный ресторан, а затем из них охранники заведения выбивали деньги для оплаты раздутых счетов. Дело пятерых предполагаемых сообщников господина Асатряна, среди которых оказался даже ветеран СВО, начали рассматривать в том же суде летом этого года.

В Тверском райсуде прошло первое заседание по делу Арама Асатряна. Уроженца города Эчмиадзин, который долго жил в Московском регионе, обвиняют в шести эпизодах вымогательства в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), причем господина Асатряна правоохранители считают ее лидером. Арам Асатрян некоторое время числился в розыске, за это время в суд успели отправить материалы в отношении пяти его предполагаемых сообщников. Сейчас на их процессе идут допросы свидетелей и потерпевших.

По словам источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело о вымогательстве было возбуждено следователями отдела МВД по Тверскому району столицы 6 октября прошлого года после обращения в полицию нескольких потерпевших. В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что организаторами вымогательства стали Арам Асатрян и Артур Худавердян. Именно они, говорится в обвинении, «приискали нежилое помещение с целью создания видимости его деятельности как предприятия общественного питания». Было создано кафе «Кактус Лаундж» на 1-й Тверской-Ямской улице (сейчас в столице имеется заведение с таким названием, но в другом месте).

По материалам дела, управляющим кафе господа Асатрян и Худавердян сделали некоего Антона Ульянова, который не только руководил работой заведения, но вместе с Марией Русановой искал любителей заочных знакомств в интернете. Для завязывания отношений использовались Telegram-каналы, включая бот-канал «Дайвинчик», мобильные приложения «Мята», Tinder, IHappy и другие. При этом от имени девушек нередко писали мужчины — сообщники организаторов преступной схемы. Когда с потенциальной жертвой договаривались о встрече, ей навязывали свидание в «Кактус Лаундж». Мария Русанова или кто-то из ее пока не установленных следствием помощниц встречали мужчину, усаживали за столик в кафе и, не давая заглянуть в меню, делали заказ. В большинстве случаев он состоял из вполне стандартных алкогольных напитков и закуски, однако официант предъявлял кавалеру счет на 40–60 тыс. руб. Попытки клиента отказаться от «передачи денежных средств по явно завышенному счету» тут же пресекались охранниками: «должника» закрывали в помещении кафе, иногда отнимали телефон и паспорт. По материалам дела, бывали случаи применения физической силы. В итоге от жертвы добивались перевода денег, которые в основном уходили на банковские карты Арама Асатряна и Артура Худавердяна.

Задержания подозреваемых начались сразу после возбуждения уголовного дела. Первыми взяли охранников Жавахира Абдуллаева и Абубакара Якубова, в прошлом участника СВО, а также Артура Худавердяна. Всех троих суд арестовал. Антона Ульянова поместили под домашний арест, а Марию Русанову оставили под подпиской о невыезде. Араму Асатряну обвинение предъявили заочно и объявили его в розыск. Задержан он был только в сентябре этого года. Фигуранты дела с обвинением в вымогательстве не соглашаются. Они, по некоторым данным, в ходе следствия утверждали, что просто слишком усердно требовали уплатить долг.

Адвокат Арама Асатряна Сергей Грошев заявил “Ъ”, что его подзащитный не считает себя в чем-либо виновным и к кафе «Кактус Лаундж» он не имеет никакого отношения. По словам защитника, в самом заведении господин Асатрян оказался случайно, а перевод ему денег фигурант объясняет некими «финансово-хозяйственными» взаимоотношениями. «Он не общался ни с кем из остальных фигурантов и не видел их, а все обвинения строятся исключительно на показаниях находящейся под подпиской обвиняемой и другой девушки-свидетельницы»,— пояснил адвокат. При этом, сославшись на свой опыт бывшего полковника МВД, господин Грошев отметил, что само преступление с обманом клиентов обычно квалифицируется как мошенничество (ст. 159 УК РФ), но в данном случае речь идет о вымогательстве, так как охранники применяли насилие. «Но никто не говорит, что мой подзащитный отдавал им какие-то указания»,— заявил адвокат. По его словам, господина Асатряна не было нужды объявлять в розыск, поскольку тот спокойно жил у своей гражданской жены в Подмосковье. Что касается завышения цен в кафе, то, по словам адвоката, никаким экспертным заключением этот факт не подтвержден.

В свою очередь, представляющий интересы Абубакара Якубова защитник Иса Мальсагов заявил “Ъ” о поверхностном и явно обвинительном уклоне следствия, которое «назначило» обвиняемыми простых охранников.

Стоит добавить, что история, составившая фабулу уголовного дела, далеко не единична. Как рассказывал “Ъ”, примерно за неделю до направления в суд дела Арама Асатряна полиция сообщала о задержании нескольких десятков аферистов, которые заманивали мужчин через тот же Tinder на свидания в кафе и рестораны в районе станций метро «ВДНХ» и «Алексеевская». Далее события там развивались по той же схеме, что и в «Кактус Лаундж».

Сергей Сергеев