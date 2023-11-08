Теперь расплачиваться нужно

Как стало известно «Ъ», сотрудниками УВД Северо-Восточного округа Москвы и регионального СКР задержаны три десятка участников преступной группировки, которые совершали махинации в отношении посетителей кафе и ресторанов. Девушки, связанные с организаторами группировки, знакомились в соцсетях с молодыми людьми и приглашали их на романтические обед или ужин в определенные заведения. В конце свиданий мужчины получали счет на десятки тысяч рублей. Прибыль участниками схемы делилась пополам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Источник «Ъ» в силовых структурах рассказал, что в ночь на среду сразу в нескольких районах Москвы, в основном на Северо-Востоке города, полицией была проведена масштабная спецоперация: было задержано 35 человек. Мероприятие проводилось в рамках расследования возбужденного столичным ГСУ СКР уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), вовлечении несовершеннолетних в преступления (ст. 150 УК РФ), а также по признакам других преступлений.

Из материалов дела следует, что около года назад в правоохранительные органы стали поступать многочисленные заявления от посетителей кафе и ресторанов, в том числе работающих в районе станций метро «ВДНХ» и «Алексеевская». Молодые люди рассказывали похожие истории, как в сервисах для знакомств, например, Tinder, они знакомились с девушками и приглашали их на свидания. Однако те под различными предлогами отказывались встречаться в заведениях, которые предлагали ухажеры, и парочки отправлялись в кафе, у которых могло даже не быть вывески, зато якобы была вкусная, почти домашняя кухня.

В них за заказанные блюда, алкоголь или кальян кавалеры в итоге получали счета, скорее соответствовавшие ресторанам, отмеченным звездами «Мишлен», чем забегаловкам. При отказе платить в дело вступали кавказцы, работавшие в кафе.

По данным собеседника «Ъ», за год в Москве более 500 человек стали жертвами мошеннических схем с общепитом. Недавно было принято решение объединить дела о подобных преступлениях в одно производство и передать СКР. Связано это было с тем, что целый ряд девушек, приглашавших клиентов в кафе и рестораны, оказались несовершеннолетними.

В ходе операции, по данным «Ъ», задержали девушек, владельцев и персонал нескольких кафе и ресторанов, а также бойцов, которые заставляли клиентов расплачиваться по счетам. «В рамках расследования уголовного дела следователями столичного СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО проведено свыше десяти обысков, в том числе в помещениях мнимых кафе, куда заманивались потерпевшие. Задержанные участники ОПГ доставлены для проведения следственных действий в СКР. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение»,— отметила представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании задержанным мер пресечения, в том числе арестов. Известно, что часть фигурантов, в основном девушки, уже активно сотрудничают с оперативными службами полиции и следствием, поэтому в их отношении, скорее всего, ограничатся подписками о невыезде.

Согласно их показаниям, прибыль, полученная в результате афер,— а за пару вечеров одна девушка могла принести около 100–150 тыс.— в основном делилась пополам между ней и заведением.

Организаторов же незаконного бизнеса, а ими являются выходцы из Армении, отправят в СИЗО. Учитывая масштаб аферы и количество ее участников, не исключено, что впоследствии их могут обвинить по более тяжкой ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.

Николай Сергеев