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Коммерсантъ FM
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Вклад РФ в импорт стран ЕС упал до 2%

Мониторинг мировой экономики

Доля России в общем импорте товаров стран Евросоюза по итогам сентября 2023 года сократилась до 2%, следует из данных Евростата. В феврале 2022 года она была почти в пять раз выше — 9,5%. Доля РФ в общем европейском экспорте за тот же период снизилась до 1,4% с 3,8%. Дефицит Евросоюза в торговле с Россией, достигший максимума в €18,6 млрд в марте 2022 года, в сентябре 2023-го составил €1 млрд.

По данным Евростата, примерно две трети оставшегося российского экспорта в ЕС составляют закупки природного газа, нефтепродуктов, никеля, удобрений, железа и стали. За последние два года доля России в европейском импорте практически всех этих товаров заметно снизилась (см. график): доля в импорте природного газа сократилась на 27%, нефтепродуктов — на 25%, никеля — на 14%, железа и стали — на 9%. При этом свои доли в поставках этих товаров нарастили США (газ, нефтепродукты, никель), Норвегия (газ, нефтепродукты), Алжир (газ), Саудовская Аравия (нефтепродукты) и Китай (железо и сталь). По данным российской ФТС, экспорт РФ в Европу за девять месяцев этого года сократился на 70%, до $65,3 млрд (подробнее см. “Ъ” от 15 ноября).

Интересно, что в импорте удобрений ЕС Россия вернулась к «довоенным» 27% после снижения до 17% в третьем квартале 2022 года. Это объясняется тем, что из-за дороговизны энергии (главным образом природного газа) многим европейским странам стало выгоднее покупать удобрения в РФ, чем производить у себя.

Торговый баланс ЕС со всеми странами по итогам третьего квартала сложился с профицитом в €18 млрд, фиксирует Евростат. В третьем квартале 2022 года дефицит торгового баланса ЕС был максимальным с 2019 года и составлял €155 млрд. Стоимость импорта в июле—сентябре 2023 года сократилась на 4,6%, экспорта — на 1,2%. На динамику импорта серьезнее всего повлияло снижение стоимости поставок промышленных товаров (на €6,6 млрд квартал к кварталу), а также машин и других транспортных средств (на €6,2 млрд). Наиболее заметное удешевление поставок на внешние рынки фиксировалось в этих же отраслях: на €2,7 млрд и €6,9 млрд соответственно. Дефицит торгового баланса в энергетическом секторе в июле—сентябре снизился до €93 млрд с рекордных €193,8 млрд по итогам такого же периода прошлого года.

Кристина Боровикова

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