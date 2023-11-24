Москва рублям не верит

Инфляционные ожидания населения и оценки наблюдаемой им инфляции в ноябре заметно повысились — как и склонность к немедленным расходам. Ценовые ожидания производителей при этом стабилизировались. Данные опроса инФОМ по заказу Банка России описывают одновременно сформировавшиеся ожидания новогоднего всплеска инфляции и, видимо, постепенное разрушение среднесрочных ожиданий будущего роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост инфляционных ожиданий в опросах инФОМ вряд ли можно назвать неожиданным: текущий прирост цен в октябре—ноябре 2023 года был большим, а видимое укрепление рубля, которое в перспективе должно затормозить эффект переноса курса рубля (снижавшегося в августе—сентябре) в цены, происходило лишь в последние недели. Тем не менее сами по себе цифры роста и оценок текущей инфляции и инфляционных ожиданий на год вперед более существенны, чем можно было ожидать. Инфляцию за последние 12 месяцев опрошенные в среднем оценили в ноябре в 15,1% (медианное значение, в октябре —13,9%). Значительную часть прироста обеспечила группа опрошенных, сообщивших о наличии сбережений — они считают, что в измерении «год к году» инфляция в ноябре составляла 13,4% (в октябре — 11,9%), прирост ожиданий по группе без сбережений ниже — они оценивают рост цен за год в 16,6% (месяц назад — 11,9%).

Из происходящего, отметим, совершенно не следует недоверие населения к действиям ЦБ, направленным на снижение динамики индекса потребцен (ИПЦ). Оценки инфляции на ближайшие 12 месяцев повысились синхронно с оценками наблюдаемой инфляции, однако остаются существенно ниже — в конце 2024 года, предполагают опрошенные, они будут ниже, чем сейчас. Долгосрочные оценки — на пять лет вперед — в ноябре не изменились и составили 11% в среднем за год. Они примерно соответствуют оценкам инфляции на год вперед у группы со сбережениями. Таким образом, наблюдаемый инфляционный всплеск, несмотря на традиционное расхождение в масштабах оценок, рассматривается населением как событие разовое, а в будущем ожидается некоторое снижение инфляционного давления — постоянные заявления ЦБ о готовности добиваться возвращения динамики ИПЦ к 4% воспринимаются не только как риторика, но и как цель, которой ЦБ будет добиваться и достигнет в этом некоторых результатов.

Во многом рост инфляционных ожиданий населения в ноябрьском опросе Банка России — самосбывающийся прогноз: одним из важных моментов в опросе инФОМ является существенно возросшая готовность населения тратить, а не сберегать. «Доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, увеличилась до 30,6% (плюс 5,2 процентного пункта, п. п. к октябрю). Доля тех, кто предпочитает сберегать, снизилась до 51,3% (минус 4 п. п. к октябрю)»,— констатируют в Банке России, также отмечая рост индекса потребительских настроений в ноябре. Напомним, что значительная часть оборота непродовольственной розницы приходится на последние два месяца года, не исключено, что происходящий всплеск инфляционных ожиданий связан и с этим фактором — наряду с тем, что значимое подорожание мяса и продукции птицеводства, цены на которые в октябре—ноябре росли значительно, также внесло вклад в изменение оценок.

Сам по себе рост инфляционных настроений в ноябре может быть случайностью — но неприятной. В ближайшие три месяца ситуация со спросом может, в зависимости от уровня расходов бюджета в ноябре—декабре, дополнительно усложниться: 2024 год может начаться с нового повышения спроса и нового всплеска инфляционных ожиданий, которые в этом случае уже выйдут за пределы средних показателей 2021–2022 годов. С последним ЦБ вынужден будет энергично бороться — «заякоренность» инфляционных ожиданий не может быть достигнута при нестабильном поведении долгосрочных ожиданий в принципе. При этом остальные показатели в сводке инФОМ вполне подтверждают предположения Банка России о том, что в ноябре процесс стабилизации инфляционных процессов стартовал и дает первые результаты.

Дмитрий Бутрин