Золотая осень инфляции

Уже к концу октября чтение соображений о главной в экономической реальности теме — ситуации с инфляцией и ценами в России — из достаточно простого занятия превратилось в сущее мучение. Десятки самых разных аналитических представлений ценовой динамики в июле—октябре 2023 года (например, в систематизированном виде они содержатся в инфляционном обзоре Банка России за октябрь) для читающих новости людей с крепкими нервами и твердыми базовыми знаниями об экономике, конечно, не нужны. То, как и с какой скоростью работают разные каналы трансмиссии денежно-кредитной политики ЦБ на горизонте от месяца до трех, неважно перед лицом простого факта: ключевая ставка в 15% годовых в принципе не может не сработать. Вопрос, снизится ли инфляция в РФ во второй половине 2024 года до устойчивых «около 4%», неактуален — можно лишь гадать, в июле или декабре. И если это произойдет кварталом позже, вряд ли кто-то в России именно от этих лишних трех месяцев разорится. Скорее же это произойдет, если радужные надежды российских производителей потребтоваров на ценники через полгода будут убиты досрочно слишком быстро снижающейся инфляцией, что возможно. Но при текущем горизонте бизнес-планирования — а это в реальности квартал — 2024 год настанет не так скоро. Поэтому инфляционные графики, в целом бесполезные, все же хочется изучать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Октябрь-ноябрь 2023 года — особенно неприятное для этого время: как на грех, число переменных в инфляционном уравнении воистину гомерическое, на вид это хаос. Например, все волатильные компоненты ИПЦ в октябре 2023 года вносили отрицательный, а не положительный вклад в общий показатель по месяцу, то есть потребительская инфляция в измерении «год к году» в 6,69% — скорее случайность, в более стандартных обстоятельствах она была бы больше. С другой стороны, пик инфляции как процесса, исходя из данных ЦБ, видимо, действительно пройден в сентябре 2023 года, это, например, следует из регионального распределения инфляционных показателей. Инфляция в услугах росла на удивление медленно, а «долгосрочное» ощущение инфляции, которое, по идее, должно отражаться в инфляционных ожиданиях, населением, видимо, не овладело — темпы роста цен на все, кроме бытовой техники, сейчас значимо выше, чем среднегодовые 4% за последние два года. Последний показатель, как и структурные изменения цен, вероятно, «виден» населению только постфактум и не генерирует сильных эмоций.

Хорошо тем, кто может наблюдать эти десятки графиков беспристрастно — или вообще избегать смотреть их перед обедом. Но если в них ваши будущие объемы продаж до Нового года — можем лишь сочувствовать: действительно непросто разбираться. Мы можем лишь пожелать вам удачи: это бизнес, в нем не все просчитывается, а ошибка может быть и в вашу пользу.