Учиться выборному делу настоящим образом

КПРФ разработала новую программу политзанятий для партийных активистов. Учащимся коммунистам напомнят о необходимости следовать идеологически верному ленинскому курсу и презентуют политтехнологические инструменты для работы в условиях многодневного и дистанционного электронного голосования (ДЭГ). При этом отходить от критики новых форматов волеизъявления партийцы, кажется, пока не намерены. Эксперты отмечают, что таким образом КПРФ продолжает прицельную работу с собственным, хотя и достаточно узким электоратом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Программу политзанятий ЦК КПРФ утвердил на прошлой неделе. Партийная пресса писала, что пособие дополнили последними идеологическими тезисами, в частности обращениями, «которые разъясняют позицию КПРФ по событиям вокруг Украины и раскрывают причины специальной военной операции». Вместе с тем в отдельный раздел вынесли рекомендации, посвященные предстоящему электоральному циклу, дабы «познакомить слушателей с теоретическими и практическими вопросами организации и проведения выборов разных уровней».

Предвыборные тезисы вобрали в себя актуализированные идеологические установки — как ранее сообщал “Ъ”, КПРФ намерена активно использовать в избирательных кампаниях образ и наследие Владимира Ленина. «Совершенствование методов агитации и пропаганды и достижение программных целей партии напрямую связаны с качеством идейно-теоретической подготовки коммунистов»,— подчеркивал важность соответствующих пунктов секретарь ЦК КПРФ Станислав Аниховский на первом занятии учебного цикла. «Нет ничего практичнее хорошей теории: если практика ставит целью преобразование общества, работа эта не может не находиться в содержательной связке с теорией»,— указывал в этой же связи зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Вместе с тем «политтехнологический» раздел дополнили подробными инструкциями, связанными в том числе с наблюдением за ходом голосования. Обновленный инструментарий к предстоящему электоральному циклу ЦК пока не публикует даже для внутреннего пользования. Впрочем, пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал “Ъ”, что акцент будет сделан на работе в условиях изменившегося избирательного законодательства. «Трехдневка, дистанционное голосование, так называемое голосование на пеньках, ликвидация института членов избиркома с правом совещательного голоса,— перечислил господин Ющенко основные новации.— Плюс к этому провокации против наших наблюдателей и активистов. (Работать предстоит.— “Ъ”) в этих жесточайших условиях». В процессе обучения активистов познакомят с опытом избирательных кампаний в разных регионах с учетом проведенной «работы над ошибками», добавил депутат: «Такая работа проводится на каждом избирательном цикле: мы учитываем недоработки и делаем выводы».

Наглядно продемонстрировать опыт работы в описанных господином Ющенко условиях призваны дополнительные материалы, доступные в партийных медиа. Так, активистам рекомендуют ознакомиться с программным заявлением ЦК на открытии центра наблюдения за выборами «Красный контроль», а также с несколькими репортажами о нарушениях на участках и административном противостоянии партийным выдвиженцам на выборах в субъектах и муниципалитетах.

В то же время отказываться от жесткой критики электронного и многодневного форматов коммунисты, судя по позиции опрошенных “Ъ” представителей региональных ячеек, пока не намерены. Так, первый секретарь пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова сообщила, что стратегия партии, как и ее кандидат, определится на партийном съезде в декабре по итогам тайного голосования, причем «по поводу ДЭГ и трехдневного голосования позиция партии не изменилась». Первый секретарь воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев подтвердил новые вводные по ведению избирательных кампаний, оговорившись, впрочем, что на общую стратегию они не влияют и связаны преимущественно с «политической обстановкой вокруг страны».

В карачаево-черкесском отделении КПРФ “Ъ” заявили, что партия против трехдневного голосования и ДЭГ, однако работать «в любом случае придется в этих условиях», при этом основные установки на предстоящий цикл остались привычными: «активно работать с электоратом на земле», «не сдавать свои участки», подключать молодежь и «акцентировать внимание на героическом прошлом». А вот источник “Ъ” в дагестанском отделении Компартии твердо уверен в том, что жесткие установки против ДЭГ и «трехдневки» останутся неизменными.

Извлечь пользу из новых форматов КПРФ сумеет только в том случае, если заранее договорится о благосклонности к своим кандидатам на элитном уровне, считает политолог Петр Милосердов. По мнению эксперта, публичное неприятие электронной формы может быть созвучно мнению ядерного электората коммунистов и, возможно, еще части избирателей, которых партия убедит в обоснованности такой точки зрения. «Массовому избирателю наплевать на то, электронно это или не электронно»,— полагает господин Милосердов.

Политолог Алексей Макаркин солидарен с тем, что адресат консервативной позиции по новым форматам — ядерный электорат КПРФ, ценящий ритуал и не приемлющий технологических нововведений в выборные процедуры: «За пределами электората КПРФ очень мало кто интересуется теми сигналами, которые поступают от функционеров партии и их критикой ДЭГ». В то же время внутренне партия вполне может руководствоваться «рациональным подходом» и, «раз уж изменить ничего не удастся», искать способы адаптации к новым реалиям, предполагает эксперт. «Развивать контрольные механизмы, задействовать своих наблюдателей, которые имеют большой опыт наблюдения за очным голосованием,— рассуждает господин Макаркин.— Какие-то методики предложить, наверное, можно, но менять публичное позиционирование (по форматам.— “Ъ”) абсолютно не имеет смысла: если начнут одобрять электронное голосование, своих же (сторонников.— “Ъ”) потеряют».

Григорий Лейба, корсеть “Ъ”