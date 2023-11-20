Без лишнего шоу

В выходные в подмосковной мастерской управления «Сенеж» завершился семинар для представителей региональных избиркомов и вице-губернаторов по внутренней политике, рассказали источники “Ъ”, близкие к внутриполитическому блоку Кремля. Основной темой стали предстоящие выборы президента: особое внимание уделялось их легитимности и возможным рискам вмешательства извне. Сейчас люди не настроены на «политическое шоу», поэтому кампания должна проходить спокойно, а ее идеологическое сопровождение необходимо выстраивать по линиям «надежда, уверенность, будущее», передают собеседники “Ъ” основные тезисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Семинар в «Сенеже» проходил с 16 по 18 ноября. На подобных мероприятиях, организуемых администрацией президента (АП), традиционно подводятся итоги прошедших выборов и обсуждаются планы на предстоящие кампании. На этот раз главной темой стали выборы президента, намеченные на март 2024 года. Как сообщил “Ъ” источник, присутствовавший на секции для представителей избиркомов, там обсуждались обеспечение свободы голосования и защита его от воздействия внутренних и внешних факторов. Избиркомы входят в единую систему публичной власти, напоминает собеседник “Ъ”. На семинаре, по его словам, говорили прежде всего о готовности к главным в стране выборам и об их чистоте. Например, обсуждались плюсы и возможные риски таких инструментов, как онлайн-голосование и «Мобильный избиратель», в том числе вопрос об исключении возможности двойного голосования. Дело не в большом количестве желающих голосовать много раз, поясняет источник, даже один-два «двойных» голоса будут иметь негативный эффект с точки зрения информационного сопровождения. Также шла речь о недопустимости использования административного ресурса и принуждения избирателей. Будут попытки «испачкать демократические процедуры» из-за рубежа и со стороны «иностранных агентов», подчеркивает участник совещания, поэтому необходимо исключить любые шероховатости в работе избирательных механизмов.

Легитимность выборов была одной из основных тем и в разговоре с вице-губернаторами. По словам одного из источников “Ъ”, им ясно дали понять, что «пожертвовать можно чем угодно, но не легитимностью», под которой в АП понимают доверие к выборам в российском обществе. Понятно, что за рубежом наши выборы честными не признают, поэтому ориентироваться надо на мнение россиян, поясняет собеседник “Ъ”. Что же касается целевых показателей, то они не изменились: как ранее сообщал “Ъ”, АП будет стремиться как минимум повторить рекордный результат 2018 года. Для этого желательно, чтобы в марте 2024-го «основного кандидата» поддержали более 75% избирателей при явке в 70% (в 2018-м Владимир Путин получил 76,69% при явке в 67,54%). Выступающие на семинаре подчеркивали, что к этим цифрам надо стремиться, только если они будут подтверждаться социологией, чтобы у избирателей не появилось ощущение несовпадения ожиданий с зафиксированным результатом. Впрочем, собеседники “Ъ” считают, что результат-2018, скорее всего, будет превзойден: в обществе на фоне СВО высока консолидация вокруг власти, а избирателей стало больше за счет новых регионов.

По словам источников, близких к АП, на семинаре также проговаривалось, что обществу сейчас не нужны «политические шоу». «В 2018 году был запрос на яркую политическую кампанию, сейчас его нет. Мы находимся в ситуации специальной военной операции. Поэтому и кампания должна быть простой и понятной»,— объясняет этот тезис один из собеседников “Ъ”. Более того, выборы должны иметь «психотерапевтический характер»: люди ждут, когда закончится СВО, они устали, поэтому важно показать, что их обычной жизни ничто не угрожает, а у страны есть понятное будущее; нужно не накручивать, а успокаивать избирателей, разъясняет источник этот тезис.

В идеологическом смысле подготовка к голосованию должна выстраиваться по линиям «гордость, уверенность, надежда», говорилось на семинаре. По словам двух источников, линия уверенности трактуется некоторыми представителями политблока АП как линия веры. Собеседники “Ъ” также говорят, что планируются съемки видеороликов по этим темам с участием поддерживающих власть граждан.

Наконец, вице-губернаторам рассказали о темах, которые зарубежные недоброжелатели могут попытаться использовать для дестабилизации ситуации внутри РФ. В частности, это тема межнациональных отношений, остроту которой продемонстрировали недавние стихийные выступления в Махачкале. Также к информационным рискам отнесены настроения женщин, чьи близкие находятся в зоне СВО: с ними необходимо быть в контакте, обращать внимание на их проблемы и помогать их решению, объясняет установку собеседник “Ъ”. Кроме того, по словам двух источников, на семинаре упоминалось, что негативный информационный фон могут создавать уехавшие из страны россияне, у которых здесь остались близкие и друзья. Впрочем, по словам двух других собеседников “Ъ”, эта проблема не отнесена к серьезным рискам. «В целом все риски небольшие на фоне общей консолидации»,— поясняет один из источников “Ъ”.

Андрей Винокуров, Анастасия Корня