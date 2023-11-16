Ноябристы разбудили Ленина

Идеологической доминантой КПРФ на ближайших выборах президента России станет фигура Владимира Ленина. С тезисами о фундаментальной роли революционера в российской истории партийцы выступили в среду на пресс-конференции, посвященной задачам Компартии на 2024 год. Правда, объявлять имя своего кандидата в президенты коммунисты пока не спешат, хотя и намекают, что он должен обладать значимым политическим опытом. Опора на прошлое позволит КПРФ избежать слишком острых проблем настоящего, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов пообещал, что на будущие выборы президента коммунисты пойдут с Владимиром Лениным в душе и в партийной программе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Геннадий Зюганов пообещал, что на будущие выборы президента коммунисты пойдут с Владимиром Лениным в душе и в партийной программе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пресс-конференцию на тему «КПРФ: предварительные итоги года и задачи на 2024 год» коммунисты неожиданно заявили посреди ноября. Мероприятие предваряла программная публикация лидера партии Геннадия Зюганова в партийной печати под заголовком «В будущее — с Лениным». «Это исторический документ, который обобщает нашу практику и показывает реальный победный путь для достижения главных целей»,— объяснил господин Зюганов уже на пресс-конференции.

И статью, и очное выступление председатель ЦК КПРФ открыл перечислением многочисленных заслуг Ильича перед российской и мировой историей. Среди них, в частности, сохранение государственности, восстановление страны, активное народосбережение и стабилизация международной обстановки. «Впервые из уст Ленина прозвучало предложение заключить мир без аннексий и контрибуций… Это было не только предложено, но и во многом реализовано благодаря гениальной ленинской стратегии»,— напомнил господин Зюганов.

О прямой связи партийной «Программы Победы» с ленинскими принципами лидер коммунистов скромно умолчал, но дал понять, что при ее разработке партийцы активно вдохновлялись опытом основателя Советского государства. «Если бы наша программа была принята, уже сегодня бюджет был бы в 45 триллионов рублей. Это на 10 триллионов больше, чем то, что предлагает "Единая Россия",— перечислял политик.— Удвоено было бы финансирование науки и образования, всех социальных программ. Было бы активно поддержано детство и материнство. Страна перестала бы вымирать, и мы показали, как это решается на примере народных предприятий». По словам Геннадия Зюганова, эта программа «будет положена в основу выборной, в том числе президентской кампании, которая, по сути дела, уже началась» (официально она стартует в середине декабря).

Прочие выступившие партийцы тоже поочередно подчеркивали особую значимость ленинских идей. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, например, восхитился организаторским талантом вождя и его последователей: «Ленинский призыв в партию, когда за неполные четыре месяца партия выросла в полтора раза,— это пример, который необходим нам и всему фронту левопатриотических сил». В связи с этим господин Афонин сообщил, что «спустя сто лет» российские коммунисты проводят новый ленинский призыв, чтобы удвоить свои ряды: «Удвоение партии позволит восторжествовать подлинному народовластию. Удвоение партии — это обеспечение честных, прозрачных выборов».

Заслуги Ленина и продолжателей его дела попытаются дискредитировать, предупредил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По его словам, многие из «тех, кто претендует на роль идеологов, политтехнологов и даже имеет статус депутата Госдумы от правящей партии», занимаются «изобретательством конструктов» и доказывают, что Иосиф Сталин был антиленинцем и контрреволюционером. «Вы не найдете ни одного значимого вопроса, если будете серьезно относиться к собственной истории, где вам удастся на каком-то пункте поссорить Ленина и Сталина!» — заверил политик и добавил, что «нападки на Ленина» совершаются как со стороны «либерального лагеря, так и со стороны черносотенного».

Наложение президентской кампании на «ленинскую дату» (21 января 2024 года исполнится 100 лет со дня смерти вождя пролетариата), по мнению коммуниста,— это «удача для России». Ведь такое совпадение обратит внимание граждан на то, что «выборы — это время для разговора» как раз о впитывании исторического опыта, пояснил господин Новиков: «И если вы самые выдающиеся периоды в своей истории игнорируете и пытаетесь опошлить, вы зайдете в тупик».

Кто конкретно от КПРФ будет противостоять «опошлению» и продвигать ленинские идеи в президентскую кампанию-2024, пока неясно. Отвечая на вопрос о будущем кандидате, Геннадий Зюганов отметил лишь, что «на выборах нечего делать» тем, у кого нет «багажа» и кадрового резерва. А просто «выпендриваться» (то есть выдвигаться без «багажа») точно не стоит, заключил руководитель партии. И в подтверждение своей мысли развлек аудиторию анекдотом о вороне, зайце и медведе, которые рухнули с самолета из-за глупости последних двоих. «Что ж выпендриваетесь, когда летать не умеете?» — насмехалась зюгановская ворона над пикирующими медведем и зайцем.

Толковать небылицу конкретно в свою пользу лидер КПРФ, впрочем, категорически отказался. «Нет-нет, у нас демократическая организация,— сообщил он.— Все соберутся, тайно проголосуют, "первички" скажут свое мнение… Была у нас партия, где один все решал, а у нас так не бывает». Упомянутое кадровое решение, вероятно, будет озвучено к концу декабря, сообщил “Ъ” Юрий Афонин после пресс-конференции.

Опора на прошлое позволит коммунистам не выходить в своей риторике на «разломы настоящего», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Не касаться военной тематики, не касаться своей, скорее провластной позиции, а говорить о прошлом и пытаться легитимировать себя через это прошлое, избегая проявления позиции по текущей ситуации. Потому что очевидно, что среди избирателей КПРФ есть расхождения относительно сегодняшней ситуации». Избирателю такая риторика сама по себе не будет интересна, но ее «передозировка» может привести к тому, что КПРФ потеряет голоса тех, «кто прагматически голосует за них для того, чтобы сделать больно власти», предупреждает эксперт.

Григорий Лейба