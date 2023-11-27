МФО режут лимиты

Банк России установил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам. Наиболее сильно ограничения уже подействовали на микрофинансовый бизнес, где традиционно более высокие риски и выше доля заемщиков со значительной долговой нагрузкой и низким доходом. Участники рынка полагают, что новое ужесточение приведет к уходу с него до 20% игроков. Между тем, подчеркивают они, платежная дисциплина заемщиков с высокой долговой нагрузкой нередко выше, чем у менее закредитованных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ЦБ 24 ноября опубликовал новые МПЛ по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года. В частности, доля заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с предельной долговой нагрузкой (ПДН) 50–80% не должна превышать 25% от объема предоставленных займов (в четвертом квартале 2023 года — 30%), доля заемщиков с ПДН 80% и более — 15% (этот показатель остался без изменений в квартальном сравнении).

Участники микрофинансового рынка к такому развитию событий были готовы и «уже успели настроить бизнес-модели с учетом нового решения ЦБ», отмечает председатель совета саморегулируемой организации на рынке (СРО) МФО «МиР» Эльман Мехтиев. «Показатели корректируются не в первый и, надо полагать, не в последний раз,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Участники рынка достаточно успешно адаптируются под новые требования и демонстрируют пусть и умеренные, зато уверенные темпы снижения доли задолженности с ПНД выше 80%».

Тем не менее из-за нового регулирования МФО сокращают выдачи даже в четвертом квартале 2023 года, хотя это самый высокий сезон в связи с приближением новогодних праздников, признает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов. В январе выдачи традиционно снижаются. На фоне известия о введении новых МПЛ в первом квартале 2024 года выдачи могут упасть еще на 15–20%, ожидает он.

Кроме того, подчеркивают участники рынка, каждое новое ужесточение регулирования делает легальное микрофинансирование все менее доступным для населения, качественных клиентов становится все меньше (см. “Ъ” от 17 августа и 8 сентября). «Поэтому есть большие опасения в части рисков роста серого сегмента, ориентированного на тех клиентов, которые не проходят по новому скорингу в банках и МФО»,— отмечает Эльман Мехтиев.

1027 действующих МФО состояло в реестре ЦБ по состоянию на 26 ноября 2023 года

«Риск роста серого сегмента МФО связан и с отсутствием на микрофинансовом рынке единой методологии расчета МПЛ. Часть заемщиков, столкнувшихся с отказом в займе из-за несовершенства текущей методологии, идут к нелегальным представителям сектора МФО, чья деятельность находится за рамками правового поля»,— добавляют в Moneyman.

В результате, подчеркивают микрофинансисты, ужесточение условий может увеличить риски развития серого сегмента МФО, где заемщики могут обращаться к нелегальным источникам финансирования.

В сером секторе могут оказаться и те МФО, которые покинут рынок. «Некоторые МФО рискуют столкнуться с финансовыми трудностями и покинуть реестр из-за неспособности соответствовать новым требованиям»,— отмечает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По оценкам Moneyman, число игроков может снизиться на 10–20% — продолжать работать эффективно смогут только компании с «наиболее качественно оптимизированными операционными процессами». По состоянию на 26 ноября в реестре Банка России — 1027 МФО.

Между тем участники рынка отмечают достаточно высокую платежную дисциплину именно среди заемщиков с ПДН более 80%. Так, по данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, в среднем в сентябре доля дефолтов среди наиболее закредитованных заемщиков, чей ПДН превышает 80%, оказалась на 1 п. п. меньше, чем среди заемщиков с низкой долговой нагрузкой (ПДН менее 50%).

По предварительным данным октября, разница между клиентами с разным ПДН стала еще заметнее: заемщики с большими долгами выходили на просрочку на 4 п. п. реже, чем заемщики, чье финансовое положение кажется более устойчивым.

Полина Трифонова