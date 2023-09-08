Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У долговой нагрузки показался предел

Процент одобрения заявок на микрозаймы снизился

Микрофинансовые компании (МФК) снизили уровень одобрения до минимальных с 2022 года показателей как для новых, так и для повторных клиентов. Это связано с ростом числа отказов клиентам с высоким показателем предельной долговой нагрузки (ПДН). В осенне-зимний сезон участники рынка ожидают дальнейшего роста отказов. Как следствие, усилится конкуренция за платежеспособных заемщиков, ожидают эксперты.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам июля—августа 2023 года уровень одобрения микрозаймов для новых заемщиков составил 13,2%, для повторных — 86,5%. Это минимальное значение с начала 2022 года, следует из материалов компании Moneyman, с которыми ознакомился “Ъ”. Даже в весенние месяцы прошлого года, на которые пришлись основные кризисные явления в экономике, уровень одобрения составлял 17–19% для новых заемщиков, говорится в исследовании.

Основные причины — снижение качества входящего клиентского трафика и оценка кредиторами собственных рисков в части соблюдения клиентами платежной дисциплины, поясняют в Moneyman. По итогам 2023 года доля одобрений может быть до 10 п. п. ниже, чем по итогу 2022 года за счет роста числа отказов клиентам с высокой ПДН, подтверждает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

По итогу этого года среднерыночный уровень одобрения может быть на 5–6 п. п. ниже прошлогоднего, ожидают в Summit Group. В самой компании доля одобрения по заявкам новых клиентов в августе 2023 года была на 0,2 п. п. выше, чем в июле, но на 2,9 п. п. ниже, чем в августе 2022 года.

Более резкой динамики ждать не стоит, полагает Эльман Мехтиев: у крупных игроков, аккумулирующих до 80% портфеля, в последние годы ввиду общей волатильности риск-аппетиты уже значительно снизились, и их подход к одобрению остается консервативным.

Впрочем, не все компании подтверждают тренд. Так, например, финансовая онлайн-платформа Webbankir одобряла в августе 96% заявок от повторных клиентов, что на 1–2 п. п. выше в годовом сравнении. Процент одобрений для новых клиентов вырос еще существеннее — на 6–7 п. п., приводит данные гендиректор компании Андрей Пономарев. Но и в Webbankir ожидают замедления роста объемов выдач на фоне ужесточения регулирования (с 1 июля 2023 года максимальная ставка по займам снижена с 1% в день до 0,8%, а максимальная допустимая сумма переплат — с 1,5Х до 1,3Х, где Х — тело займа).

«Граница МПЛ снизится с 30% до 15%, что может привести к снижению объемов кредитования процентов на 5–10,— уверен директор по подпискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку.— В частности, не стоит ожидать и роста чеков, так как займы на сумму до 10 тыс. руб. могут быть исключены из расчета МПЛ до конца этого года — вполне вероятно увеличение доли таких займов в портфелях МФО».

Потенциал для роста микрофинансовой отрасли директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев видит в наращивании качества клиентской базы, именно в это и будут вкладываться компании (см. “Ъ” от 17 августа). Впрочем, качество потенциальных заемщиков зависит не только от маркетинговых кампаний МФО, но и от общей экономической ситуации, добавляет он. «Клиентам МФО с высоким ПДН придется подтверждать дополнительные доходы для оформления займа или идти к кредитору, который еще не выбрал свой лимит»,— полагает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

При этом, ожидает директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий, в четвертом квартале МФО и могут столкнуться с ростом входящего потока заявок за счет того, что клиенты, которые не смогли получить нужную сумму из-за ограничений по долговой нагрузке, будут вынуждены обращаться параллельно в несколько кампаний.

Полина Трифонова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...