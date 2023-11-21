У микрофинансов заканчивается бурный рост

Рост финансовых показателей микрофинансовых компаний (МФК) по итогам третьего квартала замедлился относительно предшествующего периода. Это произошло на фоне сокращения выдачи займов до зарплаты. Период рекордного роста завершается после вступления в силу более жесткого регулирования отрасли — снижения максимальных допустимых ставок, размера переплат по займам и ужесточения макропруденциальных лимитов (МПЛ). На фоне ожиданий дальнейшего снижения темпов роста участники рынка ищут для развития новые клиентские сегменты и возможности для консолидации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль 30 частных МФК достигла 17,93 млрд руб., чистый процентный доход — 42,84 млрд руб. Это на 42% и 37,3% соответственно больше, чем по итогам шести месяцев. Такие данные следуют из их отчетностей по ОСБУ. При этом темпы роста финансовых показателей по итогам прошедшего квартала замедлились. Для сравнения: по итогам полугодия прирост чистой прибыли по крупнейшим МФК составил 71%, чистого процентного дохода — 55%.

Финансовые показатели крупнейших МФК (по итогам 9 месяцев 2023 года) Выйти из полноэкранного режима Название Процентные доходы (млрд руб.) Изм. за год (%) Чистые процентные доходы (млрд руб.) Чистая прибыль (млрд руб.) Изм. за год (%) «Займер» 15,29 -5,4 10,33 5,03 167,1 «Мани Мен» 13,76 -0,7 5,23 1,82 61,7 «ЭйрЛоанс» 10,92 31,6 1,09 0,89 -50,9 «Лайм-Займ» 6,09 84,2 2,35 0,75 218,7 «Вэббанкир» 6,07 28,5 2,52 0,40 70,1 «ОТП Финанс» 5,84 -22,5 3,78 2,75 7,6 «Мигкредит» 5,43 33,4 1,61 0,17 -22,6 «Т-Финанс» 3,94 -17,8 3,47 2,52 2,6 «Быстроденьги» 3,42 -12,0 1,37 0,15 33,9 «Займ Онлайн» 3,79 13,4 0,50 0,56 358,1 «Джой Мани» 3,54 33,2 0,47 0,17 54,2 «Саммит» 3,20 66,4 1,11 0,09 11,4 «Новое финансирование» 2,51 -16,4 1,09 0,08 25,3 «Займиго» 2,58 32,2 0,09 0,09 -28,7 «Кармани» 2,18 18,6 1,30 0,46 48,2 Открыть в новом окне Источник: по данным отчетностей компаний.

Тенденция на торможение роста финансовых показателей сформировалась на фоне снижения выдач займов. Так, по данным НБКИ, за третий квартал было выдано 8,66 млн займов до зарплаты (PDL, сроком до 30 дней на сумму до 30 тыс. руб.). Это на 0,3 млн займов меньше, чем по итогам второго квартала. Причем такое охлаждение рынка не является сезонным фактором: в 2020–2022 годах в третьем квартале фиксировался рост числа выдач.

Период рекордного роста завершился на рынке микрофинансирования после ужесточения регулирования отрасли — снижения максимальных допустимых ставок, размера переплат по займам и ужесточения выдач закредитованным заемщикам (см. “Ъ” от 6 октября). И темпы роста рынка будут замедляться, признает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. И главные причины, по его словам, внедрение макропруденциальных лимитов, рост стоимости привлечения качественных клиентов (см. “Ъ” от 10 апреля), эффекта более высокой базы.

В четвертом квартале участники рынка ожидают традиционного роста спроса на средства. «С учетом ужесточения МПЛ в четвертом квартал 2023 года (на заемщиков с долговой нагрузкой от 80% должно приходиться не более 15% выдач.— “Ъ”) ближе к Новому году возможен рост потока заявок»,— отмечают в компании Moneyman. В частности, те, кто «столкнулся с отказом того или иного кредитора, исчерпавшим свой лимит по займам клиентам с высоким уровнем предельной долговой нагрузки, будут обращаться одновременно к нескольким МФО»,— поясняют эксперты.

«Однако реальные выдачи будут зависеть от внутренней политики той или иной МФО. Сейчас доля одобрений находится на достаточно консервативном уровне и подавляющее число заявок от первичных клиентов не проходит скоринг»,— признает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. С учетом ужесточаемого регулирования «темпы роста готовности кредиторов удовлетворять запросы заемщиков будут существенно отставать»,— подтверждают в компании Moneyman.

Чтобы сохранить рентабельность, бизнес вынужден постоянно перестраивать модели. Сейчас вопрос выполнения регуляторных требований и удержания финансовых показателей на приемлемом уровне «решился путем внедрения новых технологий», считает господин Мехтиев. Так, например, по данным СРО «МиР», в третьем квартале 80% активных заемщиков МФО (почти 16 млн человек) использовали онлайн-выдачи. Годом ранее этот показатель составлял 70%. Кроме того, как следует из отчетностей компаний, растут расходы компаний на рекламу и маркетинг. За девять месяцев 2023 года они на 73% превысили показатели аналогичного показателя прошлого года (см. “Ъ” от 17 августа).

Но все это не отменяет того, что компании отрасли исчерпали возможности органического роста, поэтому трансформация следующего периода — это слияния и поглощения, а также выходы в новые сектора, признает Эльман Мехтиев. Одним из вариантов нивелирования выпадающих доходов может стать развитие работы с новыми клиентскими сегментами, в частности, с сегментом кредитования малого и среднего бизнеса, полагают в Moneyman. Он интересен для МФО тем, что здесь пока не такой высокий уровень конкуренции за клиентов, привлекать их менее сложно и затратно, чем в сегменте работы с физлицами, рассчитывают в компании.

Полина Трифонова