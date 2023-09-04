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Коммерсантъ FM
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Долги разошлись с доходами

Заемщики банков оказались рискованнее клиентов МФО

Должники банков и микрофинансовых организаций (МФО) становятся все больше похожи друг на друга. Так, средний доход заемщиков с просроченными долгами у МФО оказался всего на 17% ниже того же показателя у должников банков. При этом средняя сумма проблемного банковского долга примерно в шесть раз выше. Дисбаланс, по мнению экспертов, связан с ростом доходов населения и ужесточением скоринговых моделей. В результате, по их мнению, с учетом роста ставок и нестабильной экономической ситуации риск дефолта банковских заемщиков оказывается зачастую выше. Сдержать усугубление ситуации, отмечают участники рынка, может увеличение ключевой ставки и политика ЦБ в отношении кредитования граждан.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia), согласно которым средний доход должников МФО всего на 17% ниже этого показателя для граждан—заемщиков банков. В материалах ID Collect проанализированы данные более 100 тыс. должников МФО и банков, чьи долги были переданы на взыскание по договору цессии.

«В обеих категориях он находится на уровне около 60 тыс. руб. на человека, то есть в среднестатистическом диапазоне»,— подтверждает директор СРО НАПКА Борис Воронин. В первом полугодии, по данным Росстата, реальные зарплаты россиян выросли почти на 7% год к году, а безработица в июле снизилась до 3%, добавляет руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Сокращение разрыва в доходе должников банков и МФО — закономерный тренд, поясняет гендиректор ID Collect Александр Васильев. «За последние два-три года качество заемщика МФО заметно изменилось и по своим характеристикам приблизилось к параметрам банковского должника, особенно в части среднего дохода,— подчеркивает он.— Банки в период пандемии и на фоне февральских событий 2022 года ужесточили скоринг и начали отказывать в кредитах даже платежеспособным клиентам, чей уровень дохода не дотягивал до обновленных требований. Такие клиенты обращались за деньгами в МФО, и постепенно в этом сегменте сформировалась ниша бывших банковских заемщиков».

Кроме того, на фоне планомерного ужесточения регулирования микрофинансовой отрасли сами МФО перестроились на работу с более качественными клиентами, добавляет господин Васильев. «Например, заемщик в сегменте instalment (долгосрочные займы.— “Ъ”) практически идентичен банковскому, в том числе и по уровню дохода»,— подтверждает тренд председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

«Учитывая, что сбережения по факту есть лишь у 40% россиян, обращаться за кредитами и ссудами стало нормальным вне зависимости от уровня дохода. И если раньше это было увлечение людей с минимальным уровнем зарплаты, то сейчас речь идет о гражданах со средним доходом,— отмечает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.— Сокращение разницы можно объяснить и тем, что для многих во главе угла встала скорость принятия решения, а она нередко выше у МФО. Таким образом, платежеспособная аудитория переходит к ним».

В то же время с точки зрения платежеспособности клиента линейный показатель дохода имеет вторичное значение, уточняют эксперты. Более важным оказывается количество долгов на одного человека в семье и их средняя сумма, подчеркивает господин Воронин: «Здесь более сложная ситуация именно у банковских должников, где сумма долга в несколько раз выше, а количество долгов сопоставимо с этим же показателем у заемщиков МФО — 1,34 и 1,33 соответственно»,— поясняет эксперт.

Зато средняя сумма проблемного банковского долга пока не сравнялась с этим показателем для МФО, добавляют в ID Collect. Так, чек в сегменте банковской цессии примерно в шесть раз выше аналогичного показателя для МФО, уточняют в компании. Там полагают, что ситуация будет усугубляться: средняя сумма долга в банковском сегменте цессионного портфеля постепенно вырастет по мере увеличения в таких портфелях доли залоговых кредитов.

В любом случае, кредитование в ближайшее время замедлится, уверены участники рынка. «Вполне возможно, что тренд может сохраниться и укрепиться, но повышение ставки ЦБ отсечет часть желающих кредитоваться,— отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.— Стоимость заемных средств стала дороже, а политика финансовых организаций в отношении наиболее закредитованных заемщиков ужесточается».

Полина Трифонова

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