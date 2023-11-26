Спрос идет в гору

Экипировка для зимних видов спорта подорожала вдвое. Спрос при этом с начала года тоже заметно увеличился. Такие данные “Ъ FM” привели в «Infoline-Аналитике». Например, стоимость качественных лыж и сноубордов начинается от 60 тыс. руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

А за полный комплект экипировки придется отдать около 100 тыс. руб., что покупателей, впрочем, не смущает, говорит глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Спрос в этом сезоне совершенно беспрецедентный — на основных курортах уже все распродано. Что касается цен на горнолыжное снаряжение, картина примерно следующая: чуть более чем за год стоимость лыж, сноубордов, ботинок, креплений выросла примерно в два раза.

Комплект более или менее качественного снаряжения будет стоить около 100 тыс. руб. При этом цены продолжают расти, и это связано в первую очередь со сложной логистикой, поскольку ни один из основных брендов не отправляет товар напрямую в Россию.

Заметен тренд на рост стоимости, при этом спрос сохраняется довольно высокий. Все-таки горные лыжи — спорт не для малообеспеченных потребителей. Поэтому те, кто действительно любит и занимается этим, просто вынуждены тратить больше. Ассортимент, конечно, несколько сократился, потому что при переходе на схему параллельного импорта есть определенные ограничения по поставкам некоторых линеек, некоторых брендов».

Стоимость самых дорогих комплектов оборудования сейчас превышает 300 тыс. руб. “Ъ FM” обзвонил основные маркетплейсы и специализированные магазины и выяснил, что спрос на инвентарь на некоторых площадках вырос по сравнению с ноябрем 2022-го в полтора-два раза:

Сооснователь сети спортивных магазинов «Кант» Даниил Виноградов: «Мы торгуем только импортным оборудованием. Что касается горнолыжки, цены выросли примерно на 25-35%, особенно на лыжи, на ботинки чуть поменьше. При этом спрос не уменьшился, а по сравнению с прошлым годом мы выигрываем и в штуках, и в цене. В данный момент у нас оборудования достаточно, но мы видим, что запасы не позволят продержаться всю зиму. В сегменте секонд-хенда, которым мы тоже располагаем, цены выросли чуть меньше. Количество лыж, которые покупатели сдают для продажи, тоже уменьшилось». Сотрудник пресс-службы Ozon Анна Гемиш: «За последний год ассортимент горнолыжного снаряжения на маркетплейсе Ozon значительно расширился, средний чек в этой товарной категории несколько вырос за счет курсовых колебаний и удорожания логистики, но на спросе это не сказалось. Мы видим, что в ноябре продажи товаров для горнолыжного спорта покупают в два раза больше, чем в ноябре прошлого года». Руководитель пресс-службы Wildberries Екатерина Санченко: «За первые девять месяцев этого года продажи горнолыжного оборудования выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. На текущий момент ассортимент товаров очень широкий — более 10 тыс. предложений. Средний чек покупки незначительно снизился, примерно на 500 руб.»

Ведущие иностранные производители лыжного снаряжения, такие как Atomic, Head, Volkl, Weston и другие, теперь не поставляют свою продукцию в Россию напрямую, поэтому попадают на полки обходными путями. Впрочем, эксперт по горнолыжному отдыху Георгий Дубенецкий говорит, что по сравнению с прошлым годом ассортимент стал даже шире:

«Подорожание произошло в связи с изменением курса валюты. В целом лыжи как были в районе 50 тыс. руб. со скидками, так и есть. Как были самые дорогие модели под 200 тыс. руб. или даже немножко за 200 тыс. руб., так и есть. Не могу сказать, что произошло какое-то безумное подорожание.

Часть брендов, которых в прошлом году на рынке не было, опять появились. Некоторые компании, видимо, решили, что можно попробовать поработать. Пусть даже и через серые каналы поставок, но товары привезли. При этом каких-то новых российских производителей не появилось. У нас есть буквально один-два бренда, которые выпускают сноуборды, потому что по технологиям их делать проще».

На днях в Москве открылся первый магазин сети Desport. Его запустила компания АРМ, которая осенью стала владельцем бизнеса Decathlon в России. Французский ритейлер закрыл все розничные магазины в стране летом 2022 года.

Ожидается, что Desport будет предлагать спортивные товары не только уже известных брендов, но и расширять ассортимент за счет собственных торговых марок. Первые клиенты новой точки тем временем заметили, что цены на некоторые позиции, в частности, палатки, оказались заметно выше, чем на маркетплейсах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова