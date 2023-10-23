Горнолыжники ищут альтернативы

Отели на горнолыжных курортах в Сочи подорожали на 20-30%. Сервисы бронирования зафиксировали заметный рост цен в регионе, пишет РБК. Самый дорогой период — новогодние праздники. Двухместный номер на шесть ночей в это время будет стоить от 220 тыс. руб. до 350 тыс. руб. При этом власти города-курорта прогнозируют рекордный турпоток. Почему так выросли цены в горных отелях? И какие альтернативы есть у сочинских курортов? Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

В нескольких горных отелях Сочи уже сейчас выкуплены все номера на новогодний период. Но уже через 1,5 месяца sold out будет во всех премиальных гостиницах региона, считают участники рынка. И альтернативы росту цен на свои услуги в отрасли не видят, рассказала руководитель отдела бронирования отеля «Приют Панды» Евгения Белобородова:

«Мы подняли цены на 20%, потому что подорожало питание. Естественно, если мы поднимаем стоимость питания, у нас поднимается стоимость номера, потому что оно заложено в проживание. Номер подорожал на 15%. В целом, конечно, нам поднимают стоимость наших услуг и расходы на прачку, на стиральный порошок и так далее. Для того чтобы не терять прибыль, нам нужно увеличивать цены».

Однако стоимость горнолыжного отдыха стала выше не только в Сочи, рассказал заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко:

«В первую очередь это касается, конечно, курортов "Красной Поляны". И курорт, который у многих уже на слуху — Шерегеш — там тоже цены поднимаются существенно. Турпоток туда растет, и отели радостно этим пользуются. В России есть еще Архыз, отелей там немного, цены тоже растут».

В качестве альтернативы россияне все еще рассматривают и европейские горнолыжные направления. Но в отличие от прошлых лет сейчас в основном бронируют отель и трансфер, рассказали в Ассоциации туроператоров России. А вот авиабилеты большинство приобретает самостоятельно и проводят еще несколько дней в городах, где происходит стыковка. Чаще всего это Стамбул и Белград. Иногда это обходится дешевле, чем отдых на российских курортах, говорит эксперт по горнолыжному отдыху Георгий Дубенецкий:

«На мой взгляд, логичная цена. Перелет в Италию — от 100 тыс. руб. на человека, то есть 200 тыс. руб. на двоих. Авиабилеты дорогие, и ничего с этим не сделаешь. По России, насколько я помню, к новогодним каникулам должны подорожать и авиабилеты, и проживание, конечно, подорожало. Падает покупательная способность, снижается и популярность этого вида спорта. Но из-за того, что все менее удобно летать за рубеж, появляются новые предложения у нас. И в Шерегеше очень многое строится, и на Алтае, и в Сочи пятый курорт возводится».

По числу бронирований на новогодние праздники лидируют и курорты ближнего зарубежья — Киргизия, Грузия и Армения — по данным сервиса Ostrovok.ru. Любители горнолыжного отдыха в этом году действительно стали чаще бронировать туры в страны СНГ, подтвердил заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко:

«Что касается альтернатив, растет спрос на курорты ближнего зарубежья. В первую очередь, это, конечно, Азербайджан. Там есть два хороших курорта. Шахдаг — это достаточно большой курорт, сравнимый с " Красной Поляной ", цены пониже, но дороже перелет до Баку. Также есть курорты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, но здесь пока рано говорить о каких-то больших объемах».

Снижения цен на зимний и летний отдых внутри России в ближайшее время не предвидится, заявили в Ассоциации туроператоров. Однако внутренний турпоток все равно растет. По прогнозам властей, только Сочи примет по итогам года почти 7,5 млн человек, на 3% больше, чем в 2022.

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Ульяна Горелова