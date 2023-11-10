Туры идут по восходящей

В России выросла стоимость горнолыжного отдыха. На популярных направлениях средний чек увеличился от полутора до двух раз, сообщили “Ъ FM” в группе компаний «Слетать.ру». Чаще всего граждане выбирают горные курорты Краснодарского края, например, Красную Поляну и «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Также популярностью пользуются курорты Кавказских Минеральных Вод, рассказала пиар-менеджер группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец: «Если говорить об отдыхе со второй половины декабря и до конца сезона, то 60% бронирований от общего числа заявок по внутреннему туризму составляют поездки с проживанием в горнолыжных отелях Краснодарского края. Там любители зимних видов спорта чаще всего отправляются в Красную Поляну.

Средний чек за год увеличился практически в два раза и достиг отметки в 125 тыс. руб.

Сейчас недельный тур в Красную Поляну на двоих с проживанием в трехзвездном отеле на завтраках обойдется от 38 тыс. руб. с вылетом из Москвы в середине декабря и от 76 тыс. руб., если туда включен рейс на более поздние даты. От 49 тыс. руб. стоит тур с вылетом в середине января.

В тройку лидеров для проведения горнолыжного отпуска также входят Кавказские Минеральные Воды. По этому направлению рост среднего чека за год составил 52%. Сейчас его значение находится на отметке 95 тыс. руб.».

Забронировать отдых на популярных горнолыжных курортах еще можно, на многих сезон пока не начался, отметил гендиректор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Продажа путевок на горнолыжные курорты началась где-то месяц назад, и мы ожидаем их пика через неделю, когда уже появляется снег в горах. Пока продано около 50% зимних туров.

Хотел бы обратить внимание на то, что в Шерегеше и на Эльбрусе открытие сезона ожидается буквально через неделю-полторы. Наверху снега уже достаточно для того, чтобы кататься.

Вместе с тем загрузка курортов довольно неравномерна. Спрос в основном приходится на Красную Поляну и в меньшей степени, например, на Архыз, Домбай и Приэльбрусье.

Вот на них можно обратить свое внимание попозже, места там еще будут. Что касается дат с 30 декабря по 7 января, то свободных мест не бывает никогда и нигде. В каникулы приезжают абсолютно все, не хватает отелей, не хватает подъемников.

Но в последние годы мы видим, что туристы переносят свои поездки на середину января, когда, наоборот, курорты не загружены. Цены в этот период существенно падают, на 30-50%. И те, кто может себе позволить взять короткий отпуск в середине января, с удовольствием катаются».

Вместе с тем некоторые россияне выбирают поездки в ближнее зарубежье. Как рассказали “Ъ FM” в холдинге Jet Travel, спрос вырос, например, на курорт Шахдаг в Азербайджане. Стоимость тура на неделю начинается от 70 тыс. руб. на человека с перелетом.

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Елена Иванова