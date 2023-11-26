Президент Швейцарии ощутил тревогу

Президент Швейцарии Ален Берсе приехал с визитом в Киев, где на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил в долгосрочной поддержке Украины. Господин Берсе, которому из-за воздушной тревоги пришлось ненадолго спускаться в бомбоубежище, также анонсировал пакет помощи Киеву на 100 млн франков. Он, однако, подчеркнул, что, как и раньше, она будет направлена на исключительно гуманитарные цели. По мнению швейцарского политика, присоединение его страны к санкциям, поставка пожарных машин и карет скорой помощи, а также содействие в разминировании местности не противоречат зафиксированному еще в 1815 году нейтралитету. При этом за несколько дней до этого визита Швейцария разрешила продажу принадлежащих ей танков Leopard 2 в Германию, взяв с Берлина обязательство не передавать их Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Швейцарии и Украины Ален Берсе (второй слева) и Владимир Зеленский (второй справа)

Фото: Reuters Президенты Швейцарии и Украины Ален Берсе (второй слева) и Владимир Зеленский (второй справа)

Фото: Reuters

В Киеве состоялся международный форум по вопросам продовольственной безопасности, на котором одним из главных гостей оказался президент Швейцарии Ален Берсе. По словам Владимира Зеленского, визит швейцарского лидера 25 ноября стал «очень сильным посланием для украинцев во всем мире», особенно в день «90-й годовщины голодомора». Однако в первую очередь ценность приезда господина Берсе заключалась не в символичности даты, а в самом факте его появления в украинской столице и тех словах, которые он там произнес.

Ввод российских войск на территорию Украины в феврале 2022 года поставил Швейцарию, с 1815 года придерживающуюся политики постоянного нейтралитета, в весьма затруднительное положение. Однозначно осудив действия Москвы и присоединившись к различным санкциям, Берн все эти полтора года пытается сохранить свой особый статус в международных отношениях, с одной стороны солидаризируясь с остальным Западном, а с другой — объясняя внутри и вовне, в чем именно состоит современное понимание нейтралитета. Не стал исключением и визит Алена Берсе в Киев.

Как подчеркнули швейцарские СМИ, поездка у господина Берсе вышла «неожиданной и очень насыщенной».

Особенно местные журналисты отметили, что швейцарскому президенту пришлось укрываться в бомбоубежище из-за прозвучавшей в Киеве воздушной тревоги, впоследствии оказавшейся ложной. Тем не менее определенные коррективы в распорядок дня Алена Берсе этот инцидент внес. И объясняя, почему нейтральный Берн однозначно встает на сторону одной из конфликтующих сторон, политик смог с уверенностью заявить: действия РФ «вызывают хаос во всем мире, а Швейцария не заинтересована в хаосе».

По его словам, основная цель визита в украинскую столицу состояла в обсуждении «влияния военной агрессии РФ на мировую продовольственную безопасность», а также в выражении «долгосрочной поддержки Швейцарией Украины». Обещание помогать Киеву сейчас и в неограниченном будущем — традиционное для представителей Запада — из уст господина Берсе наверняка прозвучало особенно ценно, учитывая споры в США и Евросоюзе о перспективах и объемах дальнейшего финансирования Украины. Тем более, как расценили швейцарские СМИ, своим появлением в Киеве политик, в частности, посылал сигнал остальному Западу: «не забывайте об Украине», несмотря на другие возникающие в мире кризисы.

Другое дело, что сама Швейцария готова поддерживать Украину только гуманитарной помощью, тогда как среди союзников Киева дискуссии возникают преимущественно из-за объемов военного финансирования и номенклатуры поставок вооружений.

Так, господин Берсе объявил, что Швейцария предоставит Украине дополнительные десять автомобилей скорой помощи, а также шесть пожарных машин. Кроме того, страна подготовила для Киева пакет в 100 млн швейцарских франков (примерно $113,2 млн), который оказался больше по сумме, например, последнего военного транша США. Средства, переданные Берном, будут направлены на разминирование. Правда, как уточнил Ален Берсе, речь идет о «гуманитарном разминировании», которое с помощью этих денег можно проводить исключительно на территориях, находящихся вне зоны боевых действий.

Между тем повестка переговоров этим не ограничивалась.

В частности, по словам Владимира Зеленского, во время встречи обсуждались украинская «формула мира» и использование доходов от замороженных в Швейцарии российских активов.

Удалось ли до чего-то договориться, не сообщается. Однако ранее Швейцария заявляла, что заморозила около 7,5 млрд швейцарских франков (примерно $8,5 млрд), принадлежащих РФ денег, и допускала в том или ином виде их использование для восстановления Украины. По мнению швейцарских властей, нейтралитет подразумевает отказ от военной поддержки какой-либо из конфликтующих сторон — во всех остальных случаях помощь в борьбе с «российской агрессией» не будет считаться нарушением.

Тем временем за несколько дней до поездки Алена Берсе Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял весьма знаковое решение. Так, швейцарские власти после многомесячных раздумий и споров одобрили продажу 25 танков Leopard 2 Германии. Проблема была в том, что в начале 2023 года немецкая оборонная компания Rheinmetall обратилась к швейцарской Ruag с просьбой о покупке 96 танков Leopard 1, которые затем Берлин планировал модернизировать и передать Украине. Стороны подписали контракт, однако правительство Швейцарии не одобрило сделку, сочтя ее несовместимой с нейтралитетом.

Тем не менее ФРГ, чьи танковые запасы требовали пополнения после серии поставок бронетехники Украине, решила не сдаваться и предложила новую схему: Швейцария продает Германии 25 танков Leopard 2, а та взамен обязуется не отправлять их Украине. «Германия дала гарантии, что эти танки останутся либо в Германии, либо в распоряжении НАТО, либо у партнеров Берлина по Евросоюзу»,— пояснили в швейцарском правительстве, подчеркнув, что таким образом нейтралитет останется в безопасности.

При этом реализация такого сценария позволит Берлину пополнить свой арсенал и при желании передать Киеву аналогичные машины, не имеющие никакой привязки к Швейцарии. О том, что подобная схема может быть расценена как косвенная военная помощь конфликтующей стороне, в Швейцарии, кажется, не сильно переживают. Во-первых, условие — никакой швейцарской техники на поле боя — будет соблюдено. Во-вторых, Россия и так уже из-за присоединения Берна к санкциям заключила, что это государство больше не может считаться нейтральным. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов еще в апреле 2022 года заявил, что «нейтралитет Швейцарии только на словах остается». А в июне 2023 года посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отверг идею возможного посредничества этой страны в урегулировании конфликта, поскольку она, «к сожалению, утратила статус нейтрального государства».

Алексей Забродин