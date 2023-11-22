Краткосрочно требуется

Глава Пентагона Ллойд Остин в 17-й раз с апреля 2022 года созвал встречу контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Заседание, состоявшееся по видеосвязи 22 ноября при участии представителей пяти десятков стран, прошло в «сложнейший», по словам президента Украины Владимира Зеленского, месяц. Министр обороны США, открывая встречу, постарался заверить всех, что ситуация остается под контролем и Вашингтон как помогал, так и будет помогать Киеву. Господин Остин упирал на то, что США не единственная страна, снабжающая Украину оружием,— свою лепту вносят и другие участники группы. Отчасти это можно было расценить как намек, что хороших новостей из Конгресса, где по-прежнему не могут согласовать дополнительное финансирование для Украины, в ближайшее время ждать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17-я встреча группы в формате «Рамштайн» прошла в режиме видеоконференции

Фото: Cliff Owen / AP 17-я встреча группы в формате «Рамштайн» прошла в режиме видеоконференции

Фото: Cliff Owen / AP

Ноябрьское заседание союзников Украины в формате «Рамштайн» пришлось на самый противоречивый момент для Киева и его партнеров за последние полтора года. Во-первых, не принесшее ощутимых результатов контрнаступление ВСУ расстроило Запад, а в самой Украине вызвало дискуссию о тупике на фронте. Еще месяц назад во время «Рамштайна-16» стороны также подмечали несовпадение ожиданий с реальностью, однако сохраняли некоторые надежды на предстоящие недели до прихода осенней распутицы и зимних холодов.

Во-вторых, нерешенным остается вопрос с дальнейшей поддержкой Киева Вашингтоном, где уже несколько месяцев Конгресс из-за несогласия наиболее консервативных республиканцев не может одобрить запрошенные президентом Джо Байденом $61 млрд на дополнительное финансирование Украины. Несмотря на заверения американских руководителей в непоколебимости поддержки со стороны Вашингтона, в Пентагоне неоднократно признали, что денег на ВСУ почти не осталось, а оставшиеся средства ведомство будет растягивать столько, насколько получится. Хотя и их надолго не хватит.

Стоимость последнего транша вооружений, объявленного под конец визита господина Остина в Киев 20 ноября, составила всего $100 млн.

Номенклатура же вооружений и снаряжения говорила о том, что поддержка свелась к обеспечению не просто текущих, а наиболее острых потребностей ВСУ.

Как признался в интервью прореспубликанскому каналу Fox News Владимир Зеленский накануне «Рамштайн-17», ноябрь оказался «сложнейшим месяцем» в поддержке Киева Вашингтоном. «Надеюсь, что Конгресс нам поможет… Надеюсь, что США будут с нами против российского терроризма»,— сказал президент Украины журналистам, на канале которых чуть ли не ежедневно консервативные политики и эксперты высказывают неутешительные для Киева мысли. Примечательно, что подобные надежды господин Зеленский выразил уже после того, как Ллойд Остин побывал в Киеве и заверил в непоколебимости американской поддержки.

Другими словами, «Рамштайн-17» был запрограммирован проходить в непростых обстоятельствах.

Перед председателем контактной группы Ллойдом Остином стояла сложная задача убедить всех, что ситуация находится под контролем и США, как и раньше, будут брать лидерство на себя в вопросах поддержки Украины. С этого глава Пентагона и начал заседание, однако некоторые особенности информационного освещения встречи делали ее весьма нетипичной и лишь подчеркивали сложность ситуации.

Так, в расписании мероприятия «вступительное слово» господина Остина вопреки традиции было обозначено как просто «выступление», а итоговой пресс-конференции не значилось вовсе. Не появилась она в запланированных событиях и спустя три часа после старта заседания. При этом с самого начала «Рамштайны» отличались строгой приверженностью расписанию, а связанные с ними публичные мероприятия почти всегда начинались вовремя с поправкой на организационные задержки.

Вряд ли отход от традиций можно было бы объяснить упущением пресс-службы Пентагона. Скорее всего господин Остин просто опасался попасть под критический огонь прессы. Во всяком случае журналисты никогда не жалели американского министра и порой обрушивали на него шквал острых вопросов, на которые он явно не мог и не хотел давать ответы. И если раньше речь зашла бы о том, передадут ли США Украине танки, самолеты или дальнобойные ракеты, то сейчас господину Остину неизбежно пришлось бы отвечать, будет ли Вашингтон в принципе помогать Киеву и как, когда на счетах Пентагона иссякнет оставшийся миллиард долларов для ВСУ. В любом случае ход пресс-конференции можно было предсказать заранее, и порадовать общественность господину Остину было нечем.

Впрочем, выступая на заседании, глава Пентагона заявил, что «борьба Украины за свободу имеет значение для всех», он заверил, что США «способны продолжать решительную поддержку» Киева параллельно с помощью Израилю.

Пытаясь показать контроль над обстоятельствами, американский министр рассказал о последнем пакете помощи в $100 млн и дал оценку коллективным усилиям контактной группы. «Я горжусь тем, что эта историческая контактная группа выделила Украине более $80 млрд на безопасность с тех пор, как Кремль начал свое неоправданное вторжение. Я горжусь этой твердостью»,— сказал Ллойд Остин, отдельно упомянув объявленный Германией 21 ноября пакет военной помощи на $1,4 млрд.

Между тем на долгосрочной помощи, о которой господин Остин говорил почти на всех «Рамштайнах» в 2023 году, он не стал заострять внимание, а сразу перешел к необходимости удовлетворить срочные нужды ВСУ и призвал коллег найти для этого «творческие решения». По его мнению, сейчас контактной группе необходимо сосредоточиться на предоставлении Киеву вооружений, исходя из приближающейся зимы. «Поскольку Украина сталкивается с очередной военной зимой, я призываю эту группу предоставить Украине средства противовоздушной обороны для защиты ее народа»,— сказал министр.

У Москвы свой взгляд на происходящее в стане союзников Украины. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, партнеры Киева пытаются не решить возникшие сложности, а «поумерить аппетиты Зеленского». Именно с этим, по ее мнению, были связаны последние визиты в украинскую столицу американских чиновников, включая Ллойда Остина. Кроме того, она считает, что «визитеры из-за океана» приехали потребовать от господина Зеленского «отчета о расходовании огромных средств, выделенных Западом на обеспечение так называемого летнего контрнаступления».

Алексей Забродин