Армения движется Западом наперед

У США не получилось организовать азербайджано-армянские переговоры о мире. Российские попытки созвать такую встречу на своей территории пока тоже ни к чему не приводят. От переговоров на Западе отказывается Баку, встречаться в России не хочет Ереван. В то время как у Азербайджана множатся разногласия с ЕС и США, Ереван сближается с Западом. Это создает уникальную ситуацию: будучи с Россией в союзнических отношениях и находясь с ней в одних альянсах, Армения предпочитает развивать политические отношения не с Москвой, а с ее оппонентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Хочется, но не можется

Азербайджано-армянские отношения сейчас можно описать так: есть проблемы, есть идеи по поводу того, как их можно было бы решить, много раз высказывалось желание добиться прорыва, но никаких переговоров нет. Попытки организовать встречу предпринимаются то Западом, то Москвой. Результат пока одинаковый — отсутствие результата.

«Есть что обсуждать, есть различные предложения, обсуждения, но конкретных договоренностей пока нет. Потому что возникают сложности по рабочему графику. Поэтому здесь нет никаких проблем, есть просто техническое согласование»,— так посол Армении в России Вагаршак Арутюнян 17 ноября прокомментировал агентству «Интерфакс» предложение Москвы организовать встречу глав азербайджанского и армянского МИДов на своей территории. Армянская сторона, отметил дипломат, не отказывается ни от каких предложений: «Работа ведется». В переводе с дипломатического на русский это означает, что согласия Еревана на такую встречу пока нет.

С Баку больше определенности. Там на днях ответили отказом на предложение Вашингтона провести 20 ноября в США встречу министров иностранных дел двух стран. Причина отказа — выступление помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена на слушаниях в Конгрессе 15 ноября. Господин О’Брайен там среди прочего обвинил Баку в том, что из-за его действий в сентябре почти все армянское население Карабаха было вынуждено покинуть свои дома.

Азербайджанский МИД на это ответил весьма жестко.

Баку, во-первых, отказался от переговоров в столице США, а во-вторых, отметил, что Соединенные Штаты из-за своей односторонней (читай: проармянской) позиции могут утратить роль посредника.

Дополнительное недовольство азербайджанской стороны вызвал одобренный американским Сенатом законопроект, который, по сути, запрещает оказание военной помощи Азербайджану.

С Евросоюзом у Азербайджана тоже не все гладко. Баку не в восторге, в частности, от военного сотрудничества Франции и Армении. Париж вызвался помочь реформировать армянские вооруженные силы и прикомандировал французского офицера в качестве советника в Минобороны Армении. А недавно Ереван получил 20 французских бронемашин Bastion. Франция обещала поставить армянской стороне также радары GM200 и ракеты Mistral. В Баку на это заявили, что укрепление Францией военного потенциала Армении может препятствовать установлению мира в регионе.

У Армении на западном направлении, напротив, сейчас все хорошо как никогда. Во всяком случае, такое впечатление складывается, глядя как на интенсивность контактов Еревана с ЕС и США, так и на темы переговоров. Из последних новостей — высокая оценка главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем завершения Арменией оформления ее отношений с Международным уголовным судом (МУС). Тем самым, что весной выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Армения 17 ноября передала суду все документы, подтверждающие ратификацию ею Римского статута МУС, и станет полноправным членом суда 1 февраля 2024 года.

Господин Боррель по этому поводу написал в соцсети Х, что ратификация Арменией Римского статута говорит о ее приверженности «международному праву и защите прав человека». По словам европейского чиновника, присоединение к МУС каждой новой страны «приближает нас к прекращению безнаказанности за самые тяжкие преступления».

Москва, как не раз писал “Ъ”, была категорически против того, чтобы Армения ратифицировала Римский статут. Об этом и сейчас не перестают заявлять российские официальные лица. «В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты соответствующие предложения — пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Такая практика имеется. К сожалению, наши предложенные компромиссные развязки были проигнорированы»,— заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ереван, не раз открыто выражавший недовольство ролью России в обеспечении безопасности в регионе (в том числе безопасности Армении, по чьей территории в 2021 и 2022 годах Азербайджан наносил удары), делает и другие весьма значимые шаги. Это и шаги от России, и шаги в направлении ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян отказался участвовать в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Минске, а в октябре не полетел на саммит СНГ в Бишкек. В то же время 5 октября он участвовал в саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде и 10 ноября — в Парижском форуме мира. В Париже, к слову, армянский лидер встречался не только с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но и с прокурором МУС Каримом Ханом.

Европейские площадки в целом стали основными для армянских чиновников. Секретарь Совбеза Армен Григорян в этом месяце посетил Брюссель, где поучаствовал в форуме «Стратегическое будущее Армении». Выступая там, чиновник заявил: в Армении думают над тем, чтобы стать внеблоковым государством.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 15 ноября тоже посетил столицу Бельгии, где участвовал в ассамблее Форума гражданского общества «Восточного партнерства» (интеграционный проект ЕС для постсоветских стран). Там господин Мирзоян приветствовал недавнюю рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС, а Грузии предоставить статус кандидата в члены Евросоюза.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что у правительства Армении и у народа республики также «есть европейские устремления»: «За последние несколько лет мы достигли впечатляющих результатов в совместной работе, направленной на сближение Армении и ЕС. Мы сотрудничаем в рамках осуществления повестки реформ, в реализации флагманских инициатив на сумму €2,6 млрд во многих других областях. Недавно мы начали диалог на высоком уровне между Арменией и ЕС по вопросам политики и безопасности».

Вектор перемен

В результате стагнации и даже деградации отношений Еревана с Москвой и впечатляющей активности страны на западном направлении в связке со взаимностью со стороны Запада можно сказать, что Армения оказалась в уникальной ситуации. Будучи в одних с Москвой альянсах (кроме ОДКБ, Армения входит еще и в Евразийский экономический союз), Ереван открыто говорит о своей заинтересованности в европейской интеграции и при этом предпринимает конкретные шаги для расширения присутствия Евросоюза на своей территории. В частности, в ближайшее время может быть увеличена численность мониторинговой миссии Евросоюза в Армении, которая наблюдает за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Научный руководитель Армянского фонда исследований Сергей Мелконян полагает, что политическая переориентация Армении на Запад уже произошла. «В саммитах не участвуем, в учениях не участвуем, учения не принимаем. Не упускаем при этом возможность участвовать в мероприятиях на западных площадках. Все саммиты, которые связаны с Европой, Армения посещает. Явная политическая переориентация»,— говорит эксперт в беседе с “Ъ”.

В то же время, отмечает господин Мелконян, надо определиться с тем, что такое «разворот на Запад»: «Артиллерия (в Армении.— “Ъ”) переходит на натовские стандарты. Закупки вооружений из Индии — это все по натовскому калибру, не советскому. Франция проводит в Армении аудит в сфере обороны. То есть реформы будут с участием страны-члена НАТО. Это с одной стороны мы видим. С другой стороны, важны военные гарантии. А это с Ереваном никто пока обсуждать не готов. Ни США, ни Франция. То есть пока выпадает этот компонент».

Отдельно Сергей Мелконян указал на экономический фактор: «Есть география, и она определяет твоих партнеров. Вряд ли Армения сможет в таких же объемах торговать с ЕС, как с Россией. Надо экономику диверсифицировать, с газом что-то решать. Пока не диверсифицируешь, разворачиваться фатально».

Старший аналитик International Crisis Group (ICG) по Южному Кавказу Олеся Вартанян считает, что говорить о резкой смене курса вряд ли уместно. «Пока все, что происходит, находится в рамках разумного. Нет шагов, которые фундаментально изменят положение Армении, и предпосылок к тому, что армянская составляющая в союзах с Россией уйдет. Все пока в рамках приличия»,— прокомментировала госпожа Вартанян “Ъ” внешнеполитические шаги армянского руководства.

По ее мнению, действительно важными пока являются две новости. Во-первых, решение увеличить численность европейской миссии в Армении, а во-вторых, решение ЕС рассмотреть включение Армении в Европейский фонд мира.

Сейчас в Армении 103 европейских наблюдателя. «Разговоры о том, что этого недостаточно, ходили давно. Пока неясно, на сколько увеличат миссию. Еще идут обсуждения. В Грузии, например, их больше 230 человек»,— указывает госпожа Вартанян.

Европейский фонд мира (European Peace Facility; EPF), учрежденный в 2021 году, занимается помощью в вопросах безопасности Молдавии, Грузии и Украине. Бюджет на 2021–2027 годы составляет €5 млрд.

«ЕС решил рассмотреть возможность включить Армению в EPF. Разговоры об этом шли с весны, а сейчас активизировались Есть понимание, что надо срочно решать,— отмечает Олеся Вартанян.— Но рано говорить, что это что-то переломное. Я бы назвала переломом, если бы Армению подключили к евроинтеграционному трио Грузия—Молдова—Украина и сделали бы "3+1"».

Про разворот Армении пока не говорят и в России, хотя Москва не скрывает своего негативного отношения к сближению Еревана с Западом. «Не уверена, что можно говорить, что Армения взяла курс полного разворота от кого-то к кому-то»,— отмечала на этой неделе Мария Захарова. Но при этом констатировала: «Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой теперь вцепился в Армению. Пытается "оторвать" ее от России».

Владимир Соловьев