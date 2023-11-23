Путин рассказал про операцию ОДКБ «Наемник»

Президент Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на сессии Совета Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), что Россия и другие государства блока не приемлют терроризм в любых его проявлениях. Он сообщил о проведении в странах ОДКБ операции «Наемник» по пресечению выезда граждан этих стран для участия в террористических группировках.

Выступая с речью на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, Владимир Путин заявил, что за последние несколько лет страны-участницы укрепляли сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. Он также отметил, что страны ОДКБ вместе боролись с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков.

«В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок»,— сообщил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

В своем выступлении Владимир Путин также упомянул совместные со странами ОДКБ военные маневры: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» с Белоруссией, а также учения «Нерушимое братство» с Киргизией.

На сегодняшнем заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое проходит в Минске, лидеры стран-участниц обсуждают вопросы безопасности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что саммит поспособствует «наращиванию усилий по обороне и безопасности» участников ОДКБ.

Как сообщал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, за прошлый год российские суды вынесли приговоры по статье о терроризме и экстремизме в отношении более 1,5 тыс. лиц. Из них 875 были осуждены за преступления террористической направленности, 693 — экстремистской.

О том, почему на саммите ОДКБ не было Армении, читайте в материале «Армения движется Западом наперед».

Анастасия Ларина