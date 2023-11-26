Граждане начали выступать против идеи запретить аборты в коммерческих клиниках

В России набирает обороты кампания против запрета проводить аборты в коммерческих клиниках. Петиции с требованием остановить «женоненавистнические» действия создали жители Калининградской и Нижегородской областей. Просьбы с требованием не ужесточать правила проведения абортов в регионах уже набрали около 30 тыс. подписей.

Ранее такое предложение озвучил ряд российских политиков, инициатива получила поддержку патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вскоре после этого в ряде регионов частные клиники заявили о добровольном отказе от проведения абортов, среди них — Курская область. А в тамбовскую облдуму в октябре поступил законопроект губернатора Максима Егорова о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в регионе.

Представители Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, к которым Госдума обратилась за экспертыми комментариями, предупредили, что подобные ограничения могут привести к росту теневого сектора. Вместо этого эксперты предлагают софинансировать сопровождение беременности в рамках ОМС в ведущих частных клиниках.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Пресечь в зародыше».