Пресечь в зародыше

В России набирает обороты кампания против запрета проводить аборты в коммерческих клиниках. С таким предложением ранее выступил ряд российских политиков, инициатива получила поддержку патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Представители Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, за экспертной оценкой которых обратилась Госдума, предупредили, что ограничения приведут к росту теневого сектора, и вместо этого предложили софинансировать сопровождение беременности в рамках ОМС в ведущих частных клиниках. Петиции с требованием остановить «женоненавистнические» действия создали жители Калининградской и Нижегородской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

В середине ноября 2023 года предстоятель РПЦ призвал принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту». Это необходимо, полагает он, поскольку врачи «иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, склоняют женщину сделать аборт». Патриарх также призывал исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг, предоставляемых частными клиниками в России.

В комитете по охране здоровья Госдумы пока не комментируют инициативу главы РПЦ, однако, по данным “Ъ”, депутаты начали собирать мнения экспертов отрасли. Парламентский комитет в рамках изучения точки зрения профессионального сообщества направил запрос в том числе в Ассоциацию частных клиник Санкт-Петербурга.

Ассоциация разделяет озабоченность демографическими проблемами, однако инициатива требует доработки, говорится в ответе (есть в распоряжении “Ъ”).

Решение о запрете должно строиться на основе статистики, а не на голословных обвинениях в финансовой заинтересованности проводить аборты, настаивают медики. «Частным клиникам эта процедура коммерчески невыгодна. Гораздо прибыльнее осуществление скринингов беременных, консультации, обследование плода, сопровождение беременности на всем периоде, родовспоможение и педиатрия»,— объяснил “Ъ” гендиректор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин. Господин Солонин добавил, что многие организации, входящие в ассоциацию, не проводят аборты. Часть же коммерческих клиник, имеющих лицензию на аборты, проводит их только по медицинским показаниям.

Претензии к частным клиникам о несоблюдении дней тишины и непредоставлении статистики по абортам, по словам господина Солонина, не совсем корректны: лицензионные требования одинаковы и к государственной, и к частной медицине.

«Запрет на искусственное прерывание беременности в частной системе здравоохранения не имеет отношения к процессу медицинской помощи, к оценке ее качества и безопасности. Соответственно, принятие законодательного акта о введении ограничений по признаку формы собственности подрывает доверие к институту лицензирования и институтам органов контрольно-надзорной деятельности в целом»,— говорится в документе, поступившем в Госдуму.

Запрет абортов приведет к росту теневого сектора, предупреждают представители Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга. Вместо этого предлагается принять меры, которые могли бы мотивировать женщину сохранить ребенка. К ним относят, например, сертификаты по ведению беременности по аналогии с родовыми сертификатами, которые можно было бы использовать и в частных клиниках. Также ассоциация предлагает рассмотреть возможность софинансировать сопровождение беременности в рамках ОМС в ведущих частных клиниках или направить средства на санаторно-курортное лечение для поддержания здоровья семей с детьми и планирующих беременность.

Отметим, одним из первых политиков, которая летом 2023 года предложила запретить прерывать беременность в коммерческих организациях, стала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Госпожа Кузнецова ранее заявила, что в Петербурге самое большое число коммерческих клиник в стране имеют лицензию на аборты, и, соответственно, демографическая ситуация там «крайне катастрофическая».

В комитете по здравоохранению Петербурга уточнили “Ъ”, что лицензию на проведение абортов в городе имеют 343 организации. Из них 9 — федеральные, 59 — региональные, 275 — частные медорганизации. В 2022 году за оказанием услуги по абортам обратились 3774 женщины (частные организации не включены в статистику). 3592 женщин проконсультировали в кабинетах (центрах) медико-социальной поддержки, и 686 из них отказались от искусственного прерывания беременности.

Сокращение перечня организаций приведет к очередям на аборт, предупреждают эксперты и правозащитники.

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева подтвердила “Ъ”: за запретом в частном секторе последуют очереди в госбольницы, что «откроет двери мафиозным структурам» для производства срочных или анонимных «криминальных абортов». Она подчеркнула, что частные клиники, получившие лицензии, находятся под контролем государства. По ее словам, пока не один сторонник инициативы не смог предоставить конкретные факты нарушений со стороны частников.

В правительстве Петербурга также считают, что законодательная инициатива о запрете абортов в коммерческих больницах является преждевременной. «На сегодняшний день нет юридических оснований для отказа частной медицинской организации в выдаче лицензии на осуществление деятельности по искусственному прерыванию беременности»,— заявили “Ъ” в петербургском комитете по здравоохранению.

Между тем в России, как рассказывал “Ъ”, растет число регионов, где частные клиники сами отказываются от проведения абортов. Как правило, это происходит после бесед медиков с региональными чиновниками, которые настоятельно предлагают руководителям клиник «внести вклад в улучшение демографической ситуации в стране». На сегодняшний день от проведения абортов полностью отказались коммерческие организации Крыма и Курской области, частично — клиники Мордовии, Татарстана, Челябинской области. Введение возможного запрета обсуждают в Приморском крае и Нижегородской области. 23 ноября в Калининградской области был принят закон об административной ответственности за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности, штраф составит от 3 тыс. до 50 тыс. руб. Ранее аналогичные меры ввели в Мордовии и Тверской области.

Однако растет и движение противников инициативы. Так, жители Калининградской области создали петицию с требованием остановить «женоненавистнические» действия властей, которые «неминуемо приведут к распространению незаконных абортов». К кампании присоединились почти 30 тыс. человек. Жители Нижегородской области в своей петиции к губернатору также просят не ужесточать правила проведения абортов в регионе. За несколько часов документ набрал уже 1,5 тыс. подписей.

Анастасия Захарова, Санкт-Петербург; Наталья Костарнова