В Курской области частные клиники отказались от лицензий на аборты

В Курской области четыре из пяти частных медицинских организаций отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. Об этом заместитель губернатора Андрей Белостоцкий сообщил в ходе круглого стола в областном перинатальном центре.

«Мы — второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу», — сказал господин Белостоцкий (цитата по РИА «Курск»). Он ожидает, что в ближайшее время еще одна частная медорганизация также примет решение об отказе от лицензии на аборты.

Как отмечает РИА «Курск», сейчас в регионе удается сохранить от аборта жизнь каждого третьего ребенка. По программе демографической политики Курской области этот показатель должен вырасти до 40% к 2025 году.

Владимир Зоркий

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