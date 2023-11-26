Камиле Валиевой помогли соперницы

Женский турнир на шестом этапе Гран-при России в Москве вылился в первую с начала сезона победу наиболее обсуждаемой отечественной фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка, две недели назад провалившаяся на казанском этапе и сенсационно оставшаяся там без подиума, снова допустила аж два падения и выдала откровенно слабый прокат. Но набранных Валиевой баллов оказалось достаточно, чтобы обойти главную соперницу — совсем расклеившуюся Софью Муравьеву — и обеспечить место в финале серии. Победу в парном жанре одержали также ученики Этери Тутберидзе — недавно перебравшиеся в ее группу Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

По итогам шестого этапа серии Гран-при по фигурному катанию, которая в условиях до сих пор не снятых санкций является для россиян главным турниром, определились ее финалисты. В их число вошла и самая известная — не в последнюю очередь благодаря громкому допинговому делу — российская фигуристка Камила Валиева.

Для нее этот этап обернулся первой серьезной победой с начала сезона. До этого Камила Валиева дважды появлялась на льду — на сентябрьских контрольных прокатах и на четвертом этапе серии Гран-при России в Казани. Но контрольные этапы к числу официальных стартов не относятся и судьями не оцениваются, а этап Гран-при и вовсе завершился для спортсменки откровенным провалом. Она потеряла баллы, допустив серию падений и исполнив лишнюю секвенцию прыжков, и осталась за пределами тройки лидеров — впервые с пекинской Олимпиады 2022 года.

На московском этапе 17-летняя Камила Валиева, все еще переживающая период взросления и привыкающая к своему новому телу, снова показала довольно слабое по ее меркам катание. В произвольной программе спортсменка, представшая в образе черной пантеры, упала два раза. В самом начале программы она не устояла на ногах после четверного тулупа, а в финале у нее не осталось сил на еще один прыжок — тройной лутц. Сама фигуристка, выйдя со льда, признала: прокат вышел отнюдь «не хорошим». На руку подопечной Этери Тутберидзе сыграли традиционно высокая вторая оценка, за компоненты, в чем Валиева действительно хороша, и ошибки соперниц. Так, главная конкурентка Валиевой — Софья Муравьева из группы Евгения Плющенко, опередившая Валиеву в Казани, на этот раз тоже не обошлась без нескольких падений.

Говорить о камбэке Камилы Валиевой, тем не менее, пока рано. Хотя сейчас российское женское одиночное катание, которое в последние годы изобиловало квадистками, переживает определенный спад, соперниц на чемпионате России и в финале Гран-при у нее будет достаточно. Так, Валиевой предстоит встретиться с лидером сезона Аделией Петросян, юниоркой Дарьей Садковой, а также с исполняющей четверной тулуп Алиной Горбачевой.

Московский этап оказался победным и для других учеников Этери Тутберидзе — пары Александры Бойковой с Дмитрием Козловским. Действующие чемпионы России при отсутствии главных конкурентов — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — выдали два шикарных проката, впечатление от которых не смазала даже незначительная помарка на выбросе в произвольном прокате.

Однако если попадание в финал Бойковой с Козловским было событием ожидаемым, то выход туда дуэта из лучшей одиночницы прошлого десятилетия Алены Косторной, сменившей дисциплину, с супругом Георгием Куницей стал настоящей сенсацией. Фигуристы дебютировали лишь в этом сезоне, но спустя полгода тренировок сумели стать крепкими середняками. Правда, не за счет парных элементов — за подкрутку и тодес, например, спортсмены получили в Москве крайне низкие уровни,— а благодаря прыжковому мастерству. Так, Косторная с Куницей сумели чисто исполнить самые дорогостоящие параллельные флип в каскаде и лутц — это самый сложный прыжковый контент среди пар на турнире. Этого, безусловно, пока мало для того, чтобы соревноваться с лидерами жанра (спортсмены финишировали лишь на пятой строчке), но оказалось достаточно для попадания в финал.

Екатерина Ремизова