Минобороны сообщило о трех сбитых над Смоленской областью беспилотниках

Минобороны сообщило, что около 8:00 мск была пресечена попытка Украины атаковать с помощью БПЛА самолетного типа объекты на территории России. Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито три украинских БПЛА.

Вчера, 16 ноября, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в связи с участившимися атаками со стороны Украины во всех регионах Центрального федерального округа была усилена противовоздушная оборона, а также патрулирование критически важных объектов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».