Больше 10 БПЛА сбиты над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями

В ночь на 26 ноября была предпринята «попытка массовой атаки» беспилотниками, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. БПЛА были уничтожены в Подмосковье, Брянской, Тульской и Калужской областях. Минобороны РФ уточнило, что всего в этих регионах было сбито 11 беспилотников, но позднее господин Собянин сообщил о еще одном перехваченном БПЛА.

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники, которые летели на Москву, в районе Наро-Фоминска, Одинцовского городского округа и в Подольске Московской области. Как написал господин Собянин в Telegram, «несколько БПЛА» были перехвачены в Брянской, Тульской и Калужской областях.

По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет, отметил мэр Москвы. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Продолжается работа «по дальнейшему обнаружению БПЛА».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что над его регионом уничтожено два беспилотника — над Карачевским и Брянским районами. Никто не пострадал, разрушений нет.

Воздушные силы вооруженных сил Украины накануне, 25 ноября, сообщали, что по стране был нанесен удар рекордным числом дронов-камикадзе.