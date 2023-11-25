Воздушные силы Украины сообщили о рекордной атаке дронов-камикадзе по стране

Воздушные силы вооруженных сил Украины заявили, что в ночь на сегодня, 25 ноября, по стране был нанесен удар рекордным числом дронов-камикадзе, передает «Страна.ua». Об атаке беспилотников, в частности, сообщали власти Киева, Днепропетровской и Николаевской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что обломки сбитых над столицей беспилотников упали на четырехэтажный жилой дом в Голосеевском районе, лестничную клетку верхнего этажа многоэтажки в Днепровском районе, второй этаж пятиэтажки в Соломенском районе, а также на территорию Печерского района.

Господин Кличко уточнил, что на втором этаже в Соломенском районе из-за падения обломков заблокированы две женщины. Мэр также сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадал 11-летний мальчик, у него острая реакция на стресс. Позднее он заявил о двух пострадавших в Соломенском районе.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил в Telegram, что всего сегодня в Северной операционной зоне Украины было уничтожено 55 БПЛА. По его словам, семь дронов были сбиты на сумском направлении, на черниговском — четыре, а на Киевском — 17.

Тем временем военная администрация Киева сообщила в Telegram, что сегодняшний налет стал самым массовым с начала военных действий, над городом было сбито 50 БПЛА. Минэнерго Украины сообщило, что в центре Киева в результате атаки без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений.

Украина и западные СМИ регулярно сообщают об обстрелах объектов энергетической инфраструктуры в стране. Так, по данным Reuters, атака российских беспилотников в ночь на 19 ноября привела к отключениям электроэнергии более чем в 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере Украины.

Власти России заявляют, что в рамках спецоперации ведется обстрел исключительно военной и используемой в военных целях инфраструктуры.