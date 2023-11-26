«Хамас» освободил 13 израильтян и 4 граждан Таиланда

Военное крыло «Хамаса» «Бригады аль-Кудс» передали 13 израильских заложников и нескольких граждан Таиланда Красному Кресту в рамках сделки с Израилем. Сотрудники организации вместе с освобожденными людьми пересекли границу с Египтом.

Изначально «Хамас» сообщил в своем Telegram-канале, что были переданы 13 израильтян и 7 иностранцев. Позднее палестинское движение, Катар, который является посредником между сторонами конфликта, и Красный Крест уточнили, что речь идет о 13 гражданах Израиля и 4 гражданах Таиланда. Все они пересекли границу с Египтом и позже прибыли на территорию Израиля.

«Представители Красного Креста только что передали заложников Египту. По информации, полученной ЦАХАЛом, освобождены 17 заложников, в том числе 13 из Израиля и 4 из Таиланда»,— говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram.

«Хамас» заявил, что освобождение тайских заложников состоялось «в ответ на усилия» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Четырехдневное перемирие в Газе действует с утра 24 ноября. В этот период «Хамас» должен освободить 50 женщин и детей из числа заложников. Израиль должен освободить из тюрем 150 женщин и детей из числа заключенных. 24 ноября в рамках первого этапа сделки были освобождены 13 израильских заложников, отдельно палестинское движение отпустило десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. Израиль в ответ освободил 39 палестинских заключенных.

Подробнее о реализации сделки — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».