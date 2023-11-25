В первый день перемирия в Газу въехали 200 грузовиков с гуманитарной помощью

В сектор Газа в пятницу, 24 ноября, въехало 200 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила израильская армия. Как отмечает The Times of Israel, это самая большая колонна с начала войны.

Грузовики доставили еду, воду, оборудование для убежищ и медикаменты. Гуманитарная помощь одобрена правительством Израиля в рамках договоренностей с «Хамасом» об освобождении заложников.

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило, что работники БАПОР разгрузили 137 грузовиков. По данным ООН, в Газу также поступило 129 тыс. литров топлива и четыре грузовика с газом.

Четырехдневное перемирие в Газе действует с утра 24 ноября. В этот период «Хамас» должен освободить 50 женщин и детей из числа заложников. Израиль должен освободить из тюрем 150 женщин и детей из числа заключенных. 24 ноября в рамках первого этапа сделки были освобождены 13 израильских заложников, отдельно палестинское движение отпустило десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. Израиль в ответ освободил 39 палестинских заключенных.

Подробнее о реализации сделки — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Леонид Уварчев