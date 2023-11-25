Reuters: Египет и Катар пытаются не допустить срыва сделки Израиля и «Хамаса»

«Хамас» сообщил о решении отложить запланированный на 25 ноября второй раунд освобождения заложников, поскольку Израиль не выполнил условия, включая обязательства по пропуску грузовиков в северную часть сектора Газа. Катар и Египет пытаются договориться со сторонами конфликта, чтобы ранее достигнутая договоренность по обмену заложниками и заключенными состоялась, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Представитель «Хамаса» Усама Хамдан на пресс-конференции в Бейруте обвинил Израиль в отказе пропускать на север Газы грузовики с гуманитарной помощью. С 24 ноября в анклав прибыло 340 машин, но до севера, который контролирует ЦАХАЛ, доехали всего 65. На такое число, по словам Усамы Хамдана, согласился Израиль. Вместе с тем, отметил он, «мы вновь подтверждаем нашу приверженность соглашению, достигнутому при поддержке Египта и Катара», передает BBC.

Власти Израиля все обвинения «Хамаса» отрицают и заявляют о соблюдении всех условий перемирия.

В настоящее время Катар ведет переговоры с Израилем и «Хамасом» о том, чтобы решить проблему с задержкой в освобождении второй группы заложников. Представитель Катара сказал Reuters, что переговорщики хотят, чтобы эта ситуация разрешилась «как можно скорее». Египет также пытается урегулировать задержку, сказал агентству палестинский чиновник, знакомый с деталями переговоров.

Подробности о перемирии — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Анастасия Ларина