Перемирие между Израилем и «Хамасом» вступило в силу

Четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением «Хамас» вступило в силу. По условиям соглашения перемирие началось в 7:00 по местному времени (8:00 мск) 24 ноября.

За четыре дня будет отпущено 50 заложников, захваченных «Хамасом» 7 октября в Израиле. Первую группу отпустят сегодня в 16:00 по местному времени (17:00 мск). Домой вернутся 13 человек.

В свою очередь, Израиль за каждого заложника отпустит троих палестинских заключенных. В первый день перемирия Израиль освободит 39 человек. Предполагается, что за четыре дня перемирия страна отпустит 150 палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних.

Также Израиль обязуется прекратить полеты авиации над сектором Газа на шесть часов в день и ежедневно пропускать на территорию анклава 200 грузовиков с гуманитарной помощью. Египет выразил готовность снабжать необходимым объемом гумпомощи сектор Газа, а также доставлять по 130 тыс. литров дизельного топлива ежедневно, после вступления в силу временного перемирия.

Палестинское движение «Хамас» согласилось без каких-либо условий освободить 23 таиландских заложников. По данным МИД Таиланда, в результате нападения «Хамаса» на территорию Израиля погибли 39 таиландцев, 26 были захваченных в сектор Газа.

Сделка о перемирии должна была вступить в силу 23 ноября, однако «Хамас» не предоставил Израилю список заложников вовремя. Подготовка соглашения о временном прекращении огня шла несколько недель. Посредниками выступали Катар, Египет и США.

Подробнее — в материале «Огню дали лишние сутки».

Александра Горошилова