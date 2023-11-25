Новак: Россия и Турция увеличили объем расчетов в национальных валютах

Турция и Россия увеличили долю расчетов в национальных валютах. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на заседании смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Мы с господином Болатом (Омер Болат, министр торговли Турции.— "Ъ") как можем увеличиваем показатели, планируем новые совместные проекты»,— сказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

В прошлом году Турция заняла второе место в списке торговых партнеров России. Двусторонний товарооборот увеличился на 85,8%, сообщает пресс-служба правительства.

Господин Новак подчеркнул, что основными направлениями сотрудничества с Турцией стали сельское хозяйство, энергетическая сфера, транспортно-логистическое направление, а также развитие промышленности, финансово-банковского взаимодействия и туризм.

Также вице-премьер встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром. Стороны обсудили поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики.

Александра Горошилова