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Коммерсантъ FM
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Новак провел переговоры с министром энергетики Турции в Анкаре

Вице-премьер Александр Новак встретился в Анкаре с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром. Они обсудили поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики, говорится в сообщении правительства.

Господин Новак пригласил господина Байрактара и других представителей власти и бизнеса Турции принять участие в Российской энергетической неделе, которая состоится 26–28 сентября 2024 году, для «межправительственного диалога, а также демонстрации разработок в области производства энергетического оборудования и технологий». Другие подробности встречи не приводятся.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб в Турции. В январе 2023-го Минэнерго Турции сообщило о начале работ по строительству хаба. В сентябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с Россией создание газового центра.

Леонид Уварчев

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