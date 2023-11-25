Новогодние ели разрослись в спросе

Новогодние ели выросли в цене. Причем это касается и живых, и искусственных деревьев. Однако, по словам игроков рынка, покупки елок в ноябре 2023 года происходят активнее, чем в 2022-м. Уже сейчас в Москве открываются первые елочные базары, а на маркетплейсах активно скупают новогоднюю атрибутику. В связи с чем произошел рост цен? И сколько придется потратить на качественную ель в 2023-м? Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В 2023 году объем заготовленных в России живых елей вырастет на 5% по сравнению с прошлым годом. Всего, по данным профильной государственной организации «Рослесинфорг», на продажу выставят 57-60 тыс. елей, сосен и пихт. Почти треть от этого числа привезут из Кемеровской, Сахалинской и Новгородской областей, а также Красноярского края.

При этом цены на деревья, по данным компании «Платформа ОФД», выросли на 5-7%. В среднем живая елка будет стоить 1,3 тыс. рублей. Впрочем, стоимость премиальных российских сортов может быть в разы больше, говорит гендиректор компании Sadovod.org Юрий Реснянский:

«Импорт подорожал весь, и премиальные, и остальные ели. Российские деревья выросли в цене совсем чуть-чуть — где-то на 7-8%. Новогодняя сосна — от 2,5 тыс. до 4 тыс. Доставка у нас начнется только на днях. Нужные размеры быстро заканчиваются, поэтому наши клиенты в сентября уже бронируют. Небольшие размеры распроданы. Остались более-менее средние и маленькие».

Премиальные новогодние ели, которые традиционно привозят в Россию из Дании, подорожали намного сильнее — на 30-40% — из-за девальвации рубля. Судя по анализу рынка, цены на такие сорта могут достигать и 100 тыс. руб. Среди самых популярных новогодних видов пихта Фразера и пихта Нордмана, говорит соучредитель компании «Ёлки. Биз» Владимир Борисов:

«Отечественные елки и сосны дешевле, импортные более дорогие. Самые популярные — это пихта Нордмана и пихта Фразера. Обе с очень мягкими иголками, на них можно упасть, и ничего не случится. Деревья эти покупают уже не просто состоятельные, а очень богатые люди. Особенно сильно импортные деревья подорожали в 2023 году. Торговля сейчас идет очень активно, покупают для офисов, уличных пространста, где елки не осыпаются».

Впрочем, наибольшим спросом сейчас пользуются искусственные ели, средняя цена которых составляет 5 тыс. руб. Это на 20% дороже, чем в прошлом году, по данным «Платформы ОФД». Искусственные ели уже давно производят в России, а вот сырье все еще приходится импортировать, говорит директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев:

«Да, они подорожали. На самом деле в России достаточно много производителей отечественных елок, здесь уже наладили и литье, и ПВХ делают, качество премиальное. Рост цен может быть связан только с удорожанием самой пластмассы, которую все-таки везут из-за границы. Но основная причина — это логистика и стоимость топлива».

На маркетплейсе Wildberries продажи искусственных елок в этом году выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. В пресс-службе сервиса заявили, что продали уже более 350 тыс. штук, а средний чек покупки составил примерно 3 тыс. руб.

Платформа ОФД фиксирует и повышенный спрос на елочные игрушки. Большая часть покупателей приобретает их онлайн, и продажи превышают прошлогодние показатели на 30–40%.

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Ульяна Горелова