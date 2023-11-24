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Коммерсантъ FM
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Маркетплейсы задерживаются с доставкой

Онлайн-площадки столкнулись с высокой нагрузкой во время распродаж

Доставка заказов в период распродаж может затянуться. В частности, о трудностях сообщила Wildberries. Площадка предупредила о сбоях поставок из-за обысков на складе в Электростали. Всю первую половину 24 ноября силовики проверяли сотрудников компании. Telegram-каналы писали, что искали нелегальных мигрантов. После завершения операции для нормализации работы пришлось привлечь дополнительные силы, сообщили в Wildberries.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

У других маркетплейсов в последние недели также возникли проблемы с обработкой и доставкой заказов. Клиенты жалуются, что не могут получить покупки, сделанные на распродаже еще в День холостяка 11 ноября. В похожей ситуации, например, оказалась сотрудница “Ъ FM” Яна Лубнина:

«Во время распродаж я заказала обычный отпариватель, который по-прежнему остается в наличии, но в последующую неделю я получила семь сообщений о том, что сервис "Яндекс Маркет" не может мне доставить этот товар по неизвестным причинам. Семь раз мне предлагалось дождаться следующего дня, и уж тогда он приедет.

Силовики подготовили Wildberries к «черной пятнице»

Есть ощущение, что компания действительно не смогла обработать такое большое количество заказов в том числе потому, что я обратилась в службу поддержки за объяснением причин, но там мне отвечал только робот. Он говорил, что у ребят из поддержки очень высокая нагрузка, как только кто-нибудь освободится, мне сразу же ответят. Ответили мне через несколько дней. Поблагодарили за ожидание и сказали, что что-то пошло не так, поэтому доставку перенесли».

В «Яндекс Маркете» пока не ответили на запрос “Ъ FM”. Проблемы с обработкой и доставкой заказов у торговых онлайн-площадок сейчас в первую очередь связаны с дефицитом рабочей силы, причем с нехваткой персонала столкнулись абсолютно все игроки этого рынка, пояснил эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:

«Курьерские службы работают процентов на 80 для доставки с маркетплейсов, а курьеров сейчас не хватает больше всего. Сборщики и комплектовщики товаров на складах — всегда приезжие, тоже процентов на 80%, а их у нас стало мало. К сожалению, то, с чем они сейчас сталкиваются, тем более в период высоких продаж, сказывается в конечном счете на покупателях.

Так повелось, что никаких штрафов для маркетплейсов за увеличение сроков доставки товара нет. Все, что может сделать покупатель, — отказаться от него, но в случае с Wildberries это будет платно. Поэтому все смиренно ждут. В этой связи я могу только дать совет заказывать новогодние подарки заранее, закладывать как минимум неделю, поскольку в декабре ситуация всегда усложняется. Она была сложной даже в то время, когда маркетплейсы не испытывали недостатка в сотрудниках».

Как дистанционная торговля борется с кадровым дефицитом

Количество покупок в эту «черную пятницу» станет рекордным за последние пять лет, прогнозирует сервис «Тинькофф Касса». Исследователи считают, что россияне сделают на 15% заказов больше, чем в прошлом году. Самыми популярными товарами онлайн уже не первый год остаются гаджеты в категории «цифровая и бытовая техника». На втором месте «мебель и товары для дома», на третьем — «одежда и обувь», подсчитала компания ProMarket.Place.

Как правило, у крупных ритейлеров есть и собственные службы доставки. Но в пиковые периоды сбои будут и в этих сервисах, убежден независимый эксперт по инновациям в ритейле, автор Telegram-канала «Магазин 4.0» Борис Агатов:

«Ровно с такими же проблемами столкнется любой интернет-магазин, который попробует поучаствовать в акции "черная пятница".

Если, конечно, у тебя не какой-то крошечный магазинчик, где три курьера, и они просто чуть быстрее будут бегать, чтобы привезти все вовремя. Только маркетплейс может благодаря своим ресурсам собрать команду побольше для выполнения этих заказов, а маленькие могут вообще не справиться с этим».

Самой эффективной альтернативой обычной доставке из маркетплейса в пункт выдачи заказов может стать экспресс-услуга. Такой сервис дороже, но заказ привезут быстро, заметил основатель компании «Даркстор у дома» Кирилл Чеканов: «Мы как логистическая компания действительно чувствуем сезон. Мы комбинируем компании типа "Яндекса", Dostavista, которые позволяют нам справляться со спросом на доставку, а также выводим больше своих курьеров.

Собственно, по ним мы тоже видим, как сильно поднимаются цены на услуги, но ничего не поделаешь. Это то, что нам позволяет справляться с трафиком заказов. Я бы на месте человека, которому постоянно откладывают доставку, требовал вернуть деньги и заказал в формате "экспресс". Почему? Потому что вы сразу поймете, привезут вам товар или нет».

Доверие к скидкам «черной пятницы» в пяти графиках

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По прогнозу аналитиков «Тинькофф», средний чек в эту «черную пятницу» станет самым скромным за последние три года — меньше 2,5 тыс. руб. Эксперты считают, что россияне будут покупать больше, но дешевые вещи. И в основном потратятся на маркетплейсах — на них придется до 50% оборота во время распродаж.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова, Владимир Расулов

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