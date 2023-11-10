Ели подрастут к сезону

Живые елки на Новый год подорожали на 30-40%, такие данные приводят игроки рынка. Речь идет в основном о премиальных сортах деревьев, которые традиционно поставляют к празднику из-за границы. К ним прежде всего относятся пихты Нордмана и Фразера, которые выращивают в Дании. Однако российские питомники тоже повысили цены примерно на 20%, сообщает издание Shopper's. Маленькое деревце в этом году обойдется примерно в 1,5 тыс. руб., елка до 2,5 м будет стоить 3,5 тыс. руб. А сосны таких же размеров — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ FM” обзвонил магазины премиальных новогодних елей и выяснил, что стоимость трехметровой ели в этом году может достигать 100 тыс. руб.

«Будут датские елочки — это пихта Нордмана и пихта Фразера. Они пушистые. У первой практически нет запаха, у второй он с нотками цитруса. Нордман стоит 24 890 руб., Фразер — 28 890 руб. Есть премиум-ели, голубая и зеленая. Они из Норвегии, стоимость — 19 990 руб.» «Есть размер 2-2,25 м, цена — 26 200 руб. 2,25-2,5 м — 31 300 руб. И как раз 2,5-3 м — 45 200. Это пихта Нордмана. Она, в отличие от отечественной, стоит где-то недели три. Деревья приезжают в конце ноября. В принципе, не скажу, что быстро заканчиваются. Если вы приедете где-то в начале декабря, то выбор будет большой. Если 29-го числа, то выбирать придется из левой и правой». «Елки Нордмана меньше сыплются, но они дороже в несколько раз. 3-метровое дерево будет дорого стоить. Датская — чуть меньше 100 тыс. руб. Российская трехметровая — 20-25 тыс. руб., наверное».

Европейские поставщики уже много лет не меняют цены. А единственная причина подорожания — курс рубля, пояснил генеральный директор компании «Садовод.орг» Юрий Реснянский. По его словам, российские ели премиального качества тоже можно найти, но их крайне мало:

«Если мы говорим о повышении цен именно в этом сезоне, то оно связано исключительно с курсом валют. Европейские деревья как поставлялись, так и поставляются. Никаких изменений, которые бы могли повлиять на стоимость деревьев, кроме курса евро, не было.

У нас есть российские сосны отличного качества, но их количество достаточно ограниченное.

Их расхватывают как горячие пирожки. Маленькие размеры к концу ноября обычно уже все проданы. Что касается елок, то в России хорошего качества их нет. Нет питомников, где хотя бы одно дерево из 10 тыс. можно было выбрать и сказать, что это премиум».

Инфляция отразилась также и на стоимости доставки: подорожали бензин и логистика, подчеркнул директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев. Однако, по его словам, рост цен не превысит 10%:

«Конечных цен еще нет, поскольку поставщики только начали заготовку. Если мы говорим об импорте, подорожание, скорее всего, произойдет на 10-20%, но никак не на 30-40%, и будет связано с тем, что перевозчики поднимут стоимость доставки. Увеличилась стоимость их услуг, топлива.

Цена на обычную русскую елку будет начинаться от 1 тыс. руб. за метр. Но если мы говорим о пихте Нордмана, то трехметровая, наверное, будет стоить порядка 100 тыс. руб.»

По данным исследования Национальной системы платежных карт, половина россиян предпочитают искусственные елки. Они не подорожают, сообщили в торговой сети «Максидом». В прошлом году декоративное дерево в среднем стоило 2,6 тыс. руб.

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Ульяна Горелова