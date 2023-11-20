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Коммерсантъ FM
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«Рослесинфорг» нашел главную новогоднюю елку в подмосковном Фрянове

На окраине лесного массива в подмосковном Фряново найдена 25-метровая ель, которую намереваются установить на Красной площади в новогодние праздники. Возраст ели — 84 года, диаметр ствола — 60 см.

Фото: Рослесинфорг

Фото: Рослесинфорг

В лесоучетной организации «Рослесинфорг» сообщили, что искали ель путем дешифровки космических снимков. Спутниковые снимки использовались, чтобы определить высоту и точное местонахождение дерева. «Самое главное — удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для ее транспортировки»,— говорится в сообщении организации.

«Основные требования — гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения», — отмечается в сообщении. Оно было опубликовано около полудня 20 ноября, но затем удалено. В пресс-службе «Рослесинфорга» на звонки «Ъ» на момент публикации новости не ответили.

Дельгир Манджиева

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