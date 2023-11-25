Пункт остался только один

Хельсинки остановил движение через все КПП, кроме одного. С 25 ноября проезд через пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» будет ограничен до 23 декабря. Власти Финляндии приняли это решение из-за наплыва беженцев. С начала августа около 700 мигрантов прибыли в страну без визы через пункты пропуска на восточной границе. Затем они подали заявление о предоставлении убежища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

На что повлияет закрытие границы? Собеседник “Ъ FM” Александр рассказал, что планировал приехать на новогодние праздники в Россию на автобусе, который отправляется из Хельсинки, но из-за решения властей Финляндии ему пришлось пересмотреть свой маршрут:

«Мой маршрут увеличился как минимум вдвое. Полет из Цюриха, где я сейчас живу, до Хельсинки — это 2 часа 15 минут. В аэропорту можно было сесть в рейсовый комфортный автобус, который везет на автовокзал до Санкт-Петербурга. Но сам процесс перехода границы трудно прогнозировать. Попадаются люди, скажем так, с проблемами или просроченными визами, или с не совсем законным содержанием багажа. Так или иначе, но все это занимало семь-восемь часов.

Альтернативным маршрутом может стать перелет через Белград или Стамбул. Оба этих пути я уже использовал. Честно говоря, никому не посоветую именно этот вариант, потому что в аэропорту Белграда отсутствует такое понятие, как международный трансфер. Это значит, что вам нужно еще раз проходить пограничный контроль, забирать багаж, заново его сдавать. Все это занимает время и стоит недешево. Я знаю несколько случаев, когда пассажиры не успевали на пересадку.

Второй маршрут — Стамбул. Иногда это бывает комфортно, но в любом случае дорого. Зачастую билеты на удобные стыковочные рейсы или уже распроданы, или продаются по совсем уже заоблачным ценам».

Единственный действующий пропускной пункт «Лотта» находится в Мурманской области и ведет прямиком в Лапландию. Он работает всего четыре часа в сутки. Расстояние между Санкт-Петербургом и этим КПП на границе с Финляндией — около 1,5 тыс. километров. Проблемой будет и качество дорог, по которым проедет не каждый автобус, отмечает директор по маркетингу компании Ecolines Андрей Волков, который занимается пассажирскими перевозками:

«Мы общаемся с клиентами, многие перенесли поездки, другие каким-то образом поменяли билеты и теперь прилетают в аэропорт города Таллин. Но, тем не менее, мы следим за ситуацией. Все меняется ежедневно, если не ежечасно. Появилась информация о том, что решение о закрытии последних пяти пунктов отменяет предыдущие документы в части сроков. То есть оно действует до 23 декабря, и, возможно, в этот день граница откроется. Мы в этой ситуации просто ждем развития событий. Поменяли билеты где-то порядка 20%. Но как только вышла новость о том, что, возможно, граница откроется, процесс обмена остановился.

Что касается маршрута через Мурманск, это очень далеко, холодно, там плохая дорога, и где проедет легковая машина, автобус не сможет. Поэтому мы рассматривали вариант движения через Карелию, но через Мурманскую область уже слишком далеко — почти двое суток на автобусе».

Но все это не остановило путешественников, которые хотят покинуть Россию. Из-за наплыва мигрантов на въезде в Мурманск и Мурманскую область появляются дополнительные КПП. Они должны снизить поток прибывающих иностранцев, заявил изданию «Фонтанка» губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, на таких пунктах силовики проверяют основания и документы у тех, кто прибывает на территорию области. Усиление проверок на въездах в Мурманск и область пока не очень повлияло на местных жителей, однако ситуация может измениться, говорит главный редактор информационного агентства Nord-News Вероника Селиверстова:

«Несколько лет назад точно также в Мурманскую область ехали беженцы из Сирии, спасались от войны и пытались попросить убежища в Норвегии. Они скупали велосипеды, и во всех мурманских и магазинах Печенгского района, через которые они следовали, велосипедов не осталось вообще. Автомобильные пункты пропуска пересечь пешком нельзя. Сейчас на КПП "Лотта" тоже есть машины, на которых установлено очень много велосипедов. Они нужны именно для того, чтобы пересечь границу.

На данный момент в Мурманске нет наплыва иностранцев. Правительство организовало три пункта временного пребывания. Один из них находится в Мурманске, но на другой стороне Кольского залива, на Абрам-Мысе».

В Евросоюзе 24 ноября заявили, что планируют нарастить на российско-финской границе силы Frontex. На фоне массового притока мигрантов туда направят 50 офицеров погранслужбы. А к 29 ноября также доставят дополнительное оборудование и патрульные машины. Сейчас там работают 10 сотрудников агентства. Для транспортных перевозок закрытие почти всех КПП на границе с Финляндией также создает трудности, отмечают собеседники “Ъ FM”.

Теперь российским компаниям придется рассмотреть варианты новых логистических цепочек, например, по морским путям, а это может повлиять на стоимость некоторых товаров. Однако в контексте всей страны это не масштабная проблема, считает гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Товарные потоки значительно сократились — порядка 60-70%. Добавьте к этому еще и санкции Европейского союза, и грузы, которые подпали под ограничительный регламент, и получится достаточно серьезное падение товаропотока из Финляндии в Россию. Мы оценивали падение почти в 80% в импорте, и примерно такое же — в экспорте.

Поэтому, скорее всего, для интегрированных в данную сетку доставки товаров регионов, это, конечно же, удар. Но для страны в целом, если мы оцениваем российско-финский торговый оборот, цифры не очень значительные».

24 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закрытие границ с Россией европейскими странами нельзя считать признаком железного занавеса. Он выразил надежду, что до возвращения к нему не дойдет.

Позднее СМИ Эстонии сообщили, что страна начала готовить пропускные пункты на границе с Россией к закрытию. На КПП в Нарве начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона».

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Владимир Расулов, Яна Загоровская