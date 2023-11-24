Финляндия отстаивает границы

Евросоюз нарастит на российско-финской границе силы Frontex. Для усиления безопасности на фоне массового притока мигрантов направят 50 офицеров погранслужбы. Также к 29 ноября доставят дополнительное оборудование и патрульные машины. Сейчас там уже работают 10 сотрудников агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / AP Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / AP

В ночь на 25 ноября между Финляндией и Россией останется работать только один погранпункт на севере. Это Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта). Он работает только четыре часа в сутки. На этом фоне глава Эстонии Алар Карис заявлял, что страна готова к возможному усилению миграционного давления из России. Вслед за Финляндией власти Норвегии сообщили о возможности закрытия единственного КПП.

И все эти действия — жест солидарности стран Евросоюза, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Раньше российские пограничники проверяли у людей, которые хотят попасть на территорию Финляндии, имеют ли они на это право. Если нет, то их не пускали.

Сейчас же, как говорят финские власти, не только нет этого контроля, но еще и мигрантов специально привозят из других регионов. Насколько масштабно это явление, действительно ли они создают угрозу стабильности и безопасности Финляндии, мы не знаем. Власти Евросоюза говорят, что они считают это гибридной атакой со стороны России.

Эстония может закрыть границы вслед за Финляндией. А с Норвегией же переход только один, стабильность его работы можно обеспечить и без закрытия. В условиях противостояния властям ЕС важно показывать единство. Это жест солидарности и жест единства Европейского союза».

Ранее в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. В регионе организовали дополнительные КПП, сообщал губернатор Андрей Чибис. Пограничники проверяют законность нахождения иностранцев в стране. Кроме того, для мигрантов планируют открыть три пункта временного размещения в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах.

Путь в Финляндию сейчас серьезно затруднен, рассказал “Ъ FM” главный редактор мурманского информагентства «Би-порт» Максим Жаравин: «Попасть в Финляндию из России можно только через один КПП. Это международный автомобильный пункт пропуска. С российской стороны он называется Лотта, с финской — Райя-Йоосеппи.

Поток машин довольно большой. Ситуация, в которой оказался регион, экстраординарная.

Последний раз мы с таким сталкивались, наверное, в 2015-2016 годах, когда в Норвегию был большой поток беженцев из восточных стран. Но тогда КПП никто не закрывал. А в данном случае люди прибыли даже не на границу. За несколько десятков километров от КПП есть российский пост — там размещают беженцев, ставят отапливаемые палатки. Судя по фотографиям, которые публиковал губернатор, людям предоставляется горячее питание, чай.

Российско-норвежская граница остается формально открытой, проехать туда могут только люди, у которых есть действующая виза Норвегии, таких единицы. Какого-то заметного числа беженцев сейчас нет, поэтому в целом обстановку пока можно оценивать как спокойную и стабильную».

По словам губернатора Мурманской области, 22 ноября была пресечена попытка прорыва границы иностранцами. Других деталей не сообщается. Между тем финские власти не исключили полного закрытия пропускных пунктов на границе с РФ, если поток нелегальных мигрантов не прекратится.

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Елена Тюленева