Почти 200 иностранцев вернутся в Петербург после попытки попасть в Финляндию

В Санкт-Петербург направлены автобусы с около 200 граждан иностранных государств, которые попытались пройти через КПП «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области, передает губернатор региона Андрей Чибис.

Он указал, что ситуация на этом пункте пропуска урегулирована. Перебраться за рубеж до закрытия КПП смогли 58 человек. Из их числа 55 иностранцев доставят к МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

«Почти для 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как они решили остаться в России»,— написал господин Чибис, уточнив, что у них есть на руках разрешающие документы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Финляндии согласовали вопрос работы погранпунктов на границе с Россией.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте