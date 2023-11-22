Мигрантам подбирают пути

Финляндия готовит очередные ужесточения на КПП с Россией. Местные СМИ писали о возможном закрытии всех пропускных пунктов, но пока Хельсинки решил отказаться от этого. Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал случившееся «небольшой задержкой» и уверил, что проект с новыми ограничениями готовится. С 18 ноября Финляндия закрыла основные КПП на границе с Россией из-за потока беженцев. Как именно они попадают в страну? И почему Хельсинки видит в этом «руку Кремля»? Об этом — Даниил Бабкин.

Ситуация на границе Финляндии и России напоминает конфликт двухлетней давности между Польшей и Белоруссией. Тогда европейские страны обвиняли Минск, а сейчас и Москву в «рукотворности» кризиса. Несмотря на то, что поток беженцев в Финляндию явно меньший, чем два года назад в Польшу, Хельсинки реагирует остро. Там уверены, что российские власти причастны к транспортировке мигрантов к двум открытым погранпереходам.

Старший редактор «Фонтанки» Денис Лебедев провел несколько дней в чатах беженцев, но их координатора не обнаружил. По его словам, просителям убежища помогают частные компании:

«Безопасно попасть в Европу можно за €2-3 тыс. Существуют российские компании, которые делают приглашения. Чтобы получить визу РФ, бронируется гостиница. Наверное, какие-то отели за 200 руб. продают свои брони. Эти посредники нужны им потому, что они не понимают, как действует бюрократическая машина России. И все очень сильно боятся. Никто из них ни слова не говорит по-русски, почти никто не знает никаких английских слов».

Сейчас намного удобнее, хотя и дороже, лететь в страну через Стамбул, чем пользоваться теми КПП, которые еще открыты, говорит Денис из компании Top Transfer, который перевозит путешественников в Финляндию:

«С нашей стороны ситуация выглядит катастрофически. Прямые трансферы из Санкт-Петербурга в Хельсинки закончились в принципе для пассажиров, остался единственный более или менее адекватный маршрут — через Эстонию, через Таллин. Если пользоваться оставшимися КПП, то путь из Санкт-Петербурга в Хельсинки составит 1,4 тыс. километров. Ранее — меньше 500 километров».

20 ноября премьер-министр Финляндии заявил, что переговоры с Москвой о ситуации с мигрантами не привели к результатам. Власти Карелии на этом фоне объявили о задержании 150 мигрантов с просроченными визами. Но не факт, что их депортируют, говорит управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков:

«Если у них просрочены визы, это действительно основание для возбуждения дела об административном правонарушении. Предусмотрена ответственность в виде двух наказаний: штраф от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. и выдворение за пределы Российской Федерации. Второе может применяться или нет. Но не думаю, что здесь есть какой-то целенаправленный поиск со стороны наших правоохранительных органов. Скорее, это происходит, когда такой мигрант оказывается там, где его документы проверяются».

В МВД Финляндии сообщили, что сейчас готовят новое предложение, чтобы ужесточить пограничный режим. Детали пока неизвестны. Не исключено, что Хельсинки применит жесткие меры, говорит ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирина Кобринская:

«Финнам трудно определиться. С одной стороны, когда мигранты оказываются на их территории, по правилам Евросоюза они должны их содержать. И это уже проблема. В Финляндии, в отличие, допустим, от той же Швеции или Германии, нет серьезных диаспор мигрантов. Финляндия была очень дружественная, но западная страна. В новом качестве члена НАТО Хельсинки приходится выстраивать новую политику даже в гуманитарной сфере, и ему трудно найти правильную линию поведения».

Накаляется ситуация и на границе с Эстонией. Вечером 21ноября СМИ опубликовали видео, на котором беженцев из Африки и стран Ближнего Востока не пускают в страну со словами «Go to Russia». Не изменили настрой пограничников даже скандирование «Эстония» и падение одного из мигрантов на колени.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".