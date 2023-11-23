Финляндия закрыла почти все

Границу между Россией и Финляндией закроют почти полностью. В ночь с 24 на 25 ноября останется рабочим только один КПП — это самый северный погранпереход «Райа-Йоосеппи» — он открыт только четыре часа в сутки. Как к закрытию границы относятся местные россияне, живущие на две страны? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva/Jussi Nukari, Reuters Фото: Lehtikuva/Jussi Nukari, Reuters

На границе между Россией и Финляндией девять КПП. Первым в апреле 2023 года из-за санкций, введенных Евросоюзом, закрыли погранпереход на юго-востоке. Его использовали только для грузоперевозок.

С 18 ноября эту участь постигли еще четыре КПП. А в ночь с 24 на 25 ноября единственной возможностью пересечь границу будет проезд через самый северный пункт «Райа-Йоосеппи», он расположен в Заполярье, между Лапландией и Мурманской областью. С российской стороны ему соответствует «Лотта».

Официальная причина ограничения — наплыв беженцев. В основном это мигранты из Ирака, Йемена, Сирии и Сомали. По данным погранслужбы Финляндии, за прошлый месяц через Россию въехали 32 человека, а в первой половине ноября — 415 человек. Закрытие сообщения поможет защитить местное население, так объяснял президент Саули Нийнистё. Юрист из Хельсинки Наталия считает этот жест политическим:

«Наплыв мигрантов — это просто предлог. Финляндия имеет определенные квоты по различным категориям беженцев, и это никак не нынешние 200-300 человек, которые приехали из третьих стран, а гораздо больше.

И когда в Финляндию прибыли более 10 тыс. беженцев из Украины, это не было экстремальным количеством. А 300 мигрантов из других стран уже воспринимаются как огромное число».

Самый быстрый альтернативный способ попасть из Финляндии в Россию и наоборот — через Эстонию. Сначала на пароме, а потом на автобусе. Но есть риски, что и такой маршрут скоро будет невозможен, опасаются собеседники “Ъ FM”. Удобного проезда сейчас нет, отмечает житель Хельсинки Аркадий:

«Попасть в Россию комфортным способом сейчас невозможно, потому что закрыты КПП, которые соединяют основные потоки. Выезжать через самый северный контрольно-пропускной пункт — это объезд в 1,5 тыс. км. Там уже только северное сияние и олени. Финны говорят, что закрывают границу не полностью, а оставляем один пункт. Но фактически это закрытие границ, потому что в объезд ехать нереально».

На фоне закрытия границ 19 ноября на карельском пункте «Костомукша» скопились десятки беженцев. Для них даже организовали пункт обогрева. Сами же местные жители жалуются, что мигранты крадут у них велосипеды для пересечения границы. А кто-то устроил акцию протеста, поделилась собеседница “Ъ FM” Дарья:

«Когда мы пересекали границу, это было 18 ноября, финны не пропускали беженцев на свою территорию. После прохождения российского КПП они стояли за воротами. И случился небольшой бунт, протест.

Когда россияне должны были уже пересечь границу, наши таможенники открыли ворота, но мы не смогли попасть на территорию Финляндии, так как беженцы стали кидать велосипеды под колеса и падать перед капотами, чтобы мы не проезжали. Финны на это не отреагировали».

На выходных в нескольких городах Финляндии прошли митинги. Сотни россиян требовали открыть границы. Одни жалуются, что отменили или перенесли рабочие поездки, другим придется менять планы на новогодние праздники.

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Елена Тюленева