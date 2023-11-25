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Коммерсантъ FM
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Самолет с гумпомощью из Татарстана для сектора Газа вылетел из России

Самолет Ил-76 МЧС РФ с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Элт-Ариш. На борту находятся 15 тонн продуктов, включая детское питание, средств личной гигиены, постельного белья, пледов и спальных мешков. Гумпомощь собрана по инициативе правительства Татарстана.

«В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее жителям Газы»,— говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.

Россия отправила в сектор Газа уже несколько партий гуманитарной помощи общей массой больше 200 тонн. Так, 21 ноября из РФ вылетел самолет Ил-76, на котором находились 27 тонн продуктов, одежды, обуви и предметов гигиены. Столько же тонн гумпомощи МЧС отправило в сектор Газа 20 ноября.

Леонид Уварчев

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