МЧС России отправило очередную партию гумпомощи в Египет для жителей Газы

Самолет Ил-76 МЧС России, загруженный 27 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш, сообщила пресс-служба ведомства. Это второй за два дня борт с гуманитарной помощью, направленной российской стороной жителям анклава.

Как уточнила пресс-служба МЧС, в рамках гуманитарной помощи жителям сектора Газа передадут продукты, детское питание, одежду, обувь, а также предметы гигиены. После прибытия самолета в аэропорт Эль-Ариш гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые в дальнейшем направят его жителям Газы.

МЧС России направило гуманитарный груз в сектор Газа в восьмой раз. Предыдущий самолет с гуманитарным грузом вылетел из аэропорта Махачкалы накануне, 20 ноября. Всего, по данным министерства, российской стороной было передано свыше 200 тонн гуманитарной помощи. Также вчера из Дагестана жителям Газы были направлены первые 30 из 100 тонн гумпомощи, собранных жителями республики.

Милена Костерева