МЧС России отправило еще 27 тонн гумпомощи в Египет для жителей сектора Газа

Самолет Ил-76 МЧС России, загруженный 27 тоннами гуманитарной помощи для населения сектора Газа, вылетел из аэропорта Махачкалы в Египет, сообщила пресс-служба министерства.

В Telegram-канале МЧС уточняется, что в дальнейшем гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа. «Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи организован по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова», — отметила пресс-служба МЧС.

МЧС направило гуманитарный груз в сектор Газа в седьмой раз. Всего, по данным министерства, российской стороной было передано 190 тонн гуманитарной помощи (матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание).

Милена Костерева