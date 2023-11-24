Япония подтвердила наличие на орбите Земли объекта, который может быть спутником КНДР

Правительство Японии обнаружило, что на орбите Земли вращается «некий объект», который может являться спутником, запущенным Северной Кореей, заявил министр обороны Японии Минору Кихара. Ранее в японском оборонном ведомстве говорили, что вывод спутника на околоземную орбиту «не зафиксирован».

«В результате анализа, проведенного совместно с США и Южной Кореей, подтвердили вращение на орбите Земли некоего объекта»,— сказал Минору Кихара на пресс-конференции в Токио (цитата по Kyodo). При этом министр обороны Японии не стал отвечать на вопрос, был ли запуск спутника Северной Кореей успешным. Он лишь отметил, что Япония сейчас анализирует, выполняет ли спутник те функции, которые планировала КНДР.

21 ноября Северная Корея предприняла третью попытку запустить разведывательный спутник. Уведомив береговую охрану Японии о том, что запуск запланирован на период с 22 ноября по 1 декабря, КНДР осуществила его с опережением срока — 21 ноября в 23:15 по местному времени. В Пхеньяне утверждают, что все прошло по плану и разведывательный спутник «Маллиген-1» был выведен на орбиту Земли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Северная Корея взяла высоту с третьей попытки».

Милена Костерева