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Коммерсантъ FM
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Военные Южной Кореи сообщили о запуске КНДР ракеты с разведывательным спутником

Северная Корея запустила баллистическую ракету с «искусственным спутником», сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии. Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР запустила военный разведывательный спутник. Канцелярия японского премьер-министра экстренно соберет членов группы по ситуации в КНДР для обсуждения мер реагирования, передает телеканал.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Как сообщает NHK, в 22:46 (16:46 мск) жителям японского острова Окинава пришло уведомление через систему оповещения J-Alert о запуске ракеты с территории КНДР с призывом спрятаться в бомбоубежища. Накануне береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея уведомила Токио о планах запустить «искусственный спутник».

В последний раз о запуске двух баллистических ракет с территории КНДР сообщалось в середине сентября. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были выпущены в сторону Японского моря. 15 ноября КНДР заявила об испытании «сверхмощного» двигателя для баллистической ракеты.

Развитие ракетно-ядерных программ КНДР стало одним из главных вопросов беседы премьер-министра Японии Фумио Кисиды с посетившим Токио в начале ноября главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Позднее господин Кисида сообщил, что его страна столкнулась с самой серьезной со времен Второй мировой войны угрозой своей безопасности. Заявление японского лидера прозвучало во время его посещения авиабазы Ирума, в ходе которого он назвал главным вызовом полеты российской и китайской авиации у границ страны.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Хроника пикирующего Кисиды».

Эрдни Кагалтынов

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