Цены выводят на экран

Российский продуктовый ритейл осваивает электронные ценники. Небольшие табло, позволяющие автоматически обновлять цены на товары, на днях появились в некоторых точках сети «Дикси», принадлежащей «Магниту». Технологию тестировала и X5 Retail Group: в некоторых «Перекрестках» и «Пятерочках» с 2019 года бумажные ценники заменяли устройствами на основе электронных чернил.

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Некоторые игроки называли эксперимент неудачным. В сети «Верный» два года назад признавались, что отказались от таких модулей из-за их дороговизны, постоянного износа и потерь. За 10 лет число точек, оснащенных электронными ценниками, у компании сократилось более чем втрое. При этом «Магнит» впервые опробовал технологию еще в 2016-м.

Ее массовое внедрение затормозили несколько факторов, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Удобство, с одной стороны, очевидно. Это позволяет дистанционно и оперативно менять стоимость на прилавке, чтобы она соответствовала стоимости в системе. Центр управления находится даже не в этом конкретном магазине, а в центральном офисе. Таким образом не будет конфликтных ситуаций на кассе.

Когда электронные ценники только появились, они были монохромные. Сейчас они цветные. Если покупатель есть в системе, то его считывают и, например, показывают какую-то определенную рекламу, предлагают конкретную скидку. На 2014 год пришлось массовое тестирование электронных ценников. Но потом у нас рубль упал в 2,5 раза, и сети как-то от этого отказались.

Тут вопрос даже не в цене, а в правильном использовании. С такими модулями надо работать, если сеть, допустим, захочет предусмотреть иные опции, а именно изменение цены в зависимости от времени суток, количества, спроса. Это процесс, которым необходимо заниматься, в том числе на основе анализа накопленной информации по потребителю, мало кто это умеет. Если принципиальной выгоды нет, то зачем менять? Если бы у нас были какие-то сумасшедшие штрафы за неправильно оформленный ценник, тогда это могло бы поспособствовать».

Электронные ценники стоят в среднем $10-20 за штуку. Таким образом, на оборудование ими супермаркета площадью около 1 тыс. кв. м и с 5 тыс. наименований обойдется примерно в $100 тыс. Вложения окупаются примерно за пять лет, отмечает исполнительный директор компании «Цифровые технологии ритейла», где фиксируют рост спроса на электронные ценники, Михаил Ланцов:

«Наши клиенты — красноярская сеть — засекали время, затраченное сотрудником в смену на бумажные ценники. Оно составило два с половиной часа.

У людей появляется возможность эффективнее использовать свои ресурсы. Например, выкладывать товар на полку. Если вы пришли в магазин за какой-то продукцией, а ее нет, то вы просто ушли, ничего не купив. От того, что она лежит на складе, никакой пользы нет.

На российском рынке достаточно долго труд продавцов был дешевым, сейчас он становится дороже. Поэтому вопрос окупаемости электронных ценников уже не такой острый, как три-четыре года назад. Мы понимаем, что люди не перестанут ходить в магазин.

Мы начали тестировать сервис, который основан на работе с "Честным знаком". Он дает возможность выводить на экран две цены: на товар, у которого срок годности еще большой, и на тот, у которого он истекает. Это позволяет уменьшить потери в таком серьезном для любого FMCG-ритейлера сегменте, как молочная продукция. Сделать это на бумаге никак нельзя. Думаю, в следующем году в РФ впервые будет 1 млн этих электронных ценников. Сейчас их где-то 250 тыс.»

Производители отмечают, что из-за валютных колебаний и логистических сложностей электронные ценники за минувшие полтора года подорожали на 40%. Так что в ближайшие годы ритейлеры будут внедрять их в основном во флагманских точках, полагает директор направления мобильных решений компании-разработчика «Атол» Олег Лиманский. Ускорить этот процесс, по его мнению, может кадровый дефицит в продуктовой рознице:

«Эта тема пошла из Европы, где стоимость наемного сотрудника намного выше. В России это действительно не так рентабельно. Были случаи, когда крадут сами ценники, что также негативно сказывается на клиентском опыте.

Если не будет ухудшения ситуации с количеством персонала в большом ритейле, сильных колебаний рубля, постепенно количество магазинов с электронными ценниками возрастет.

В первую очередь это будут витринные магазины, то есть я не говорю о внедрении этой технологии по всей России. Что касается привлекательности таких модулей для дискаунтеров, у них очень низкий заработок с 1 кв. м. Срок окупаемости в таком случае будет больше пяти лет.

Технология, конечно, классная, но требует затрат на инфраструктуру. И если электронные ценники работают по Wi-Fi, то они создают очень сильные помехи. Если на батарейках, то они могут садиться в холодных местах, например, возле морозильной камеры, намного быстрее. Кассы самообслуживания приобрели массовый спрос, но все-таки эта история больше про клиентский путь, а не про оптимизацию».

Эксперты «Infoline-Аналитики» в 2019 году подсчитали, что для массового внедрения электронные ценники должны подешеветь на 30-40%.

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Елизавета Скобцова