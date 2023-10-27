Пустующие кассы
Анатолий Костырев о нехватке персонала в ритейле
Проблема нехватки персонала — одна из самых острых сегодня в России почти для любого бизнеса, но некоторые отрасли страдают от дефицита кадров больше других. К последним, судя по всему, можно отнести продуктовый ритейл. По крайней мере этот вывод напрашивается, глядя на запущенные несколькими федеральными сетями акции, направленные на привлечение работников.
Анатолий Костырев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Так, «Лента» на днях анонсировала первую ярмарку вакансий для покупателей в гипермаркетах с розыгрышем призов. Как сообщала компания, в залах появятся места, где можно узнать о свободных позициях, заполнить анкету и пройти собеседование, получив информацию о скидках для сотрудников, надбавках за стаж, бонусах, программе страхования и льготном питании. А в Telegram-каналах разошелся макет объявления с призывом «Работай у нас, будь на коне — выиграй квартиру в Москве» в фирменных зеленом и красном цветах одной из крупнейших продуктовых сетей.
Острую потребность розницы в кадрах фиксируют и рекрутеры. В октябре 2023 года число вакансий для сотрудников в сфере ритейла выросло на 26% год к году, приводит данные Superjob портал Shopper`s. В первую очередь сотрудников ищут продуктовые сети, магазины алкогольных напитков, косметики и бытовой химии, модной одежды. А самые востребованные линейные позиции — продавцы-консультанты, кассиры и администраторы. И хотя, по данным Superjob, зарплаты таких специалистов за год выросли на 9% в среднем по рынку, проблему это, видимо, не решает.
Пока, судя по всему, ритейл пытается справиться с нехваткой персонала методами, больше напоминающими торг, и насколько запущенные акции окажутся удачными, покажет время. Если проводить параллели с популярной теорией смирения с неизбежным, за торгом должна последовать стадия принятия, что в данном случае может означать более радикальные шаги — существенную индексацию зарплат. А тем, вероятно, есть куда расти. В июле, следует из данных Росстата, средняя зарплата в розничной торговле продуктами в профильных магазинах в Москве была 62,2 тыс. руб. в месяц, а средняя зарплата в городе в целом — 128,32 тыс. руб. в месяц.
Очевидно, что торопиться переходить на эту стадию ритейл не спешит. «Лента» за январь—сентябрь этого года потратила на персонал 31,76 млрд руб.— 8,1% от выручки, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») — 188,9 млрд руб., или 8,3% от выручки. И заметное повышение зарплат наверняка потребует сокращения других расходов, например на скупку региональных сетей. А затем может придется пойти и на уступки востребованному персоналу в социальных вопросах, например в давно обсуждаемой теме ограничения работы гипермаркетов по выходным.