Пустующие кассы

Проблема нехватки персонала — одна из самых острых сегодня в России почти для любого бизнеса, но некоторые отрасли страдают от дефицита кадров больше других. К последним, судя по всему, можно отнести продуктовый ритейл. По крайней мере этот вывод напрашивается, глядя на запущенные несколькими федеральными сетями акции, направленные на привлечение работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, «Лента» на днях анонсировала первую ярмарку вакансий для покупателей в гипермаркетах с розыгрышем призов. Как сообщала компания, в залах появятся места, где можно узнать о свободных позициях, заполнить анкету и пройти собеседование, получив информацию о скидках для сотрудников, надбавках за стаж, бонусах, программе страхования и льготном питании. А в Telegram-каналах разошелся макет объявления с призывом «Работай у нас, будь на коне — выиграй квартиру в Москве» в фирменных зеленом и красном цветах одной из крупнейших продуктовых сетей.

Острую потребность розницы в кадрах фиксируют и рекрутеры. В октябре 2023 года число вакансий для сотрудников в сфере ритейла выросло на 26% год к году, приводит данные Superjob портал Shopper`s. В первую очередь сотрудников ищут продуктовые сети, магазины алкогольных напитков, косметики и бытовой химии, модной одежды. А самые востребованные линейные позиции — продавцы-консультанты, кассиры и администраторы. И хотя, по данным Superjob, зарплаты таких специалистов за год выросли на 9% в среднем по рынку, проблему это, видимо, не решает.

Пока, судя по всему, ритейл пытается справиться с нехваткой персонала методами, больше напоминающими торг, и насколько запущенные акции окажутся удачными, покажет время. Если проводить параллели с популярной теорией смирения с неизбежным, за торгом должна последовать стадия принятия, что в данном случае может означать более радикальные шаги — существенную индексацию зарплат. А тем, вероятно, есть куда расти. В июле, следует из данных Росстата, средняя зарплата в розничной торговле продуктами в профильных магазинах в Москве была 62,2 тыс. руб. в месяц, а средняя зарплата в городе в целом — 128,32 тыс. руб. в месяц.

Очевидно, что торопиться переходить на эту стадию ритейл не спешит. «Лента» за январь—сентябрь этого года потратила на персонал 31,76 млрд руб.— 8,1% от выручки, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») — 188,9 млрд руб., или 8,3% от выручки. И заметное повышение зарплат наверняка потребует сокращения других расходов, например на скупку региональных сетей. А затем может придется пойти и на уступки востребованному персоналу в социальных вопросах, например в давно обсуждаемой теме ограничения работы гипермаркетов по выходным.