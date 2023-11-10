Доставка расширяется втемную

Растущий спрос на онлайн-доставку продуктов при сохранении убыточности этого бизнеса вынуждает сервисы искать возможности улучшения экономики. Так, «Яндекс Лавка» откроет в Москве и Санкт-Петербурге даркмоллы, или «темные супермаркеты» с расширенным ассортиментом, площадь которых втрое больше, чем у обычных дарксторов. Это должно повысить средний чек, но может осложнить управление и увеличить сроки доставки, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сервис экспресс-доставки «Яндекс Лавка» откроет по всей Москве и Санкт-Петербургу новый формат складов — даркмоллы площадью до 500 кв. м и с ассортиментом до 6 тыс. позиций, рассказали “Ъ” в компании. Площадь обычных дарксторов сервиса в два-три раза меньше. В Москве уже работает более 30 даркмоллов «Яндекс Лавки», первые такие объекты в Санкт-Петербурге появятся в 2024 году.

По словам представителя сервиса, скорость доставки товаров с больших складов остается на уровне обычных объектов, а число поступающих заказов растет на 15%. «Раньше по ассортименту мы скорее были "магазином у дома", а теперь похожи на супермаркеты»,— говорят в «Яндекс Лавке». В перспективе сервис планирует перевести в формат даркмоллов до половины помещений в Москве и Санкт-Петербурге. Там добавили, что намерены продолжить открывать и обычные дарксторы, а площадь склада зависит от плотности заказа в конкретном районе и наличия помещений. По данным Infoline, по итогам 2022 года оборот «Яндекс Лавки» вырос на 60,7% год к году, до 43,5 млрд руб., что соответствует седьмому месту среди операторов онлайн-доставки продуктов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что сервисы экспресс-доставки находятся под давлением из-за обостряющегося дефицита курьеров, который может особенно остро ощущаться в наступающий предновогодний сезон повышенного спроса. По мнению эксперта, решение «Яндекс Лавки» сосредоточиться на расширении ассортимента и площади складов должно позволить увеличить средний чек, что улучшит себестоимость одной доставки.

Как сказано в исследовании Infoline, во втором квартале 2023 года усилилось преобладание экспресс-доставки менее чем за два часа над закупками впрок. Но, указывают аналитики, для большинства игроков это направление остается убыточным и поддерживается за счет инвестиций в маркетинг. Так, совокупный чистый убыток по РСБУ работающих по схожей модели «Яндекс Лавки» и «Самоката» в 2022 году вырос на 8%, до 14 млрд руб., говорится в обзоре Infoline.

Партнер в сервисе по организации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова отмечает, что расширение ассортимента в том числе за счет эксклюзивных товаров позволяет сервисам онлайн-доставки формировать лояльную группу потребителей. Но, указывает эксперт, расширение ассортиментной матрицы чревато возникновением сложностей в операционной деятельности. Более широкий ассортимент товаров на складах может увеличить длительность сборки и доставки, подтверждает господин Бурмистров.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых отмечает, что конкуренция за помещения между игроками рынка e-grocery усиливается, но дефицита площадей в Москве нет. По словам эксперта, онлайн-сервисы могут использовать практически любые площадки под подобные склады, в том числе подвальные или бывшие заводские помещения. Важно обеспечить возможность удобного заезда для грузовых машин для разгрузки товара, указывает он. NF Group по итогам первой половины 2023 года оценивала долю вакантных площадей в сегменте стрит-ритейла в Москве в 14,3% против 15,7% годом ранее, в Санкт-Петербурге — в 7,7% против 8,4%.

Директор по брендам и коммуникациям «Самоката» Елизавета Эмерт говорит, что ассортимент дарксторов сервиса соответствует классической матрице «магазина у дома» и содержит около 2,5 тыс. позиций, включая товары под собственной торговой маркой. На вопрос о расширении площадей объектов в компании не ответили. Во «Вкусвилле» говорят, что дарксторы сети в среднем уже занимают более 900 кв. м, а часть объектов — до 1,5 тыс. кв. м с ассортиментом свыше 10 тыс. позиций, и компания ищет помещения меньшей площади.

По данным Infoline, в первой половине 2023 года онлайн-продажи продуктов питания выросли на 36,5% год к году, до 404 млрд руб., по итогам этого года показатель может увеличиться на 44–48%, до 900–925 млрд руб.

Алина Савицкая